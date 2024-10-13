ТЦК скасує штрафи за не оновлення даних: кого це стосується 

Як повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало, усі військовозобов’язані Сумщини, які своєчасно оновили свої персональні дані відповідно до вимог нового законодавства, не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Хто законно уникне штрафу

Як зазначив Сергій Монукало, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК, тримісячний період для оновлення даних був спеціально наданий для того, щоб люди могли це зробити без штрафів. Навіть якщо хтось не оновлював дані 10 років, але встиг зробити це впродовж цього періоду, то він убезпечив себе від штрафних санкцій.

За словами Монукала, тримісячний термін для оновлення даних був своєрідною ініціативою, яка дозволяла військовозобов’язаним не лише уникнути штрафів, але й допомогти військовим комісаріатам в організації мобілізаційної роботи. Це схоже на добровільну здачу зброї: людина демонструє свою лояльність та бажання співпрацювати з державою.

Що ще варто знати

А тим часом вже найближчим часом в Україні може запрацювати економічне бронювання. Остаточна концепція і досі невідома. Триває обговорення. Але відомо, що в уряді розглядають три сценарії.

Це рішення доволі непопулярне, але це вимушений крок. В першу чергу йдеться про наповнення держбюджету. До речі, днями Верховна Рада України підтримала в другому читанні історичне підвищення податків. Таким чином українці не доотримають додаткові 3,5% від своєї заробітної плати. З 2014 року українці сплачували 1,5% військового збору, тепер це буде 5%. Додамо, що військовослужбовці звільнені від сплати військового збору за новими правилами. Також в найближчі місяці в Україні можуть підвищити податок на додану вартість. Відповідно, вартість товарів та послуг в Україні може суттєво зрости.

І чим довше триватиме війна, тим гіршими будуть наслідки для економіки країни. Особливо якщо західні партнери і надалі скорочуватимуть військову та грошову допомогу.