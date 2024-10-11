Штраф 150 000 гривен за подготовку к зиме: что категорически нельзя делать украинцам 

Новое законодательство в Украине предусматривает значительное усиление ответственности за незаконную вырубку леса и оборот древесины. Теперь виновных могут оштрафовать на сумму до 170 тысяч гривен или приговорить к 5 годам лишения свободы. Эти меры являются важным шагом в борьбе с нелегальной вырубкой леса и в целом будут способствовать сохранению природных богатств нашей страны.

Детали

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Украина ввела новые, более строгие правила для защиты лесов. Теперь за незаконную вырубку деревьев граждане будут платить от 3400 до 8500 гривен штрафа, а должностные лица – от 5100 до 10 200 гривен. Эти меры имеют целью усилить борьбу с незаконным лесопользованием и сохранить наши леса.

Ответственность предусмотрена не только за прямую вырубку деревьев, но и за любые действия, наносящие вред лесному хозяйству: уничтожение молодых деревьев, саженцев, лесных культур и другой растительности. Это касается всех участков, где восстанавливается лес, включая питомники и плантации.

Если незаконная вырубка леса привела к серьезным последствиям, виновных могут привлечь к уголовной ответственности. Это означает значительно большие штрафы (от 34 000 до 85 000 грн) или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

Также закон предусматривает строгую ответственность за повреждение деревьев, растущих в зеленых зонах городов, парках и заповедниках. Штрафы за такие действия могут достигать 170 000 гривен, а виновные могут быть лишены свободы на срок до пяти лет. Это свидетельствует о важности сохранения не только лесов, но и всех зеленых насаждений.

Кроме борьбы с незаконной вырубкой деревьев, закон направлен на пресечение незаконного оборота древесины. Это касается перевозки, хранения и продажи древесины без соответствующих документов. За такие нарушения предусмотрены значительные штрафы для граждан и должностных лиц. В случае нанесения значительного ущерба предусмотрена уголовная ответственность, включая штрафы и ограничение свободы.