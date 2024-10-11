Штраф 150 000 гривень за підготовку до зими: що категорично не можна робити українцям 

Нове законодавство в Україні передбачає значне посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу та обіг деревини. Тепер винних можуть оштрафувати на суму до 170 тисяч гривень або засудити до 5 років позбавлення волі. Ці заходи є важливим кроком у боротьбі з нелегальною вирубкою лісу та в цілому сприятимуть збереженню природних багатств нашої країни.

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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Україна ввела нові, більш суворі правила для захисту лісів. Тепер за незаконну вирубку дерев громадяни платитимуть від 3400 до 8500 гривень штрафу, а посадовці – від 5100 до 10 200 гривень. Ці заходи мають на меті посилити боротьбу з незаконним лісокористуванням та зберегти наші ліси.

Відповідальність передбачена не лише за пряме вирубування дерев, а й за будь-які дії, що завдають шкоди лісовому господарству: знищення молодих дерев, саджанців, лісових культур та іншої рослинності. Це стосується всіх ділянок, де відновлюється ліс, включаючи розсадники та плантації.

Якщо незаконна вирубка лісу призвела до серйозних наслідків, винних можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Це означає значно більші штрафи (від 34 000 до 85 000 грн) або навіть позбавлення волі на строк до 3 років.

Також закон передбачає сувору відповідальність за пошкодження дерев, що ростуть у зелених зонах міст, парках та заповідниках. Штрафи за такі дії можуть сягати 170 000 гривень, а винні можуть бути позбавлені волі на строк до п’яти років. Це свідчить про важливість збереження не лише лісів, а й усіх зелених насаджень.

Крім боротьби з незаконною вирубкою дерев, закон спрямований на припинення незаконного обігу деревини. Це стосується перевезення, зберігання та продажу деревини без відповідних документів. За такі порушення передбачені значні штрафи для громадян та посадових осіб. У випадку завдавання значних збитків передбачена кримінальна відповідальність, включаючи штрафи та обмеження волі.