Стало відомо на скільки зменшаться зарплати українців після історичного підвищення податків

Нові податки призведуть до зменшення реальної зарплати українських вчителів. Ми з’ясували на яку суму скоротяться доходи педагогів.

Верховна Рада прийняла закон про збільшення податкового навантаження на громадян. Зокрема, військовий збір зросте до 5%, що призведе до зменшення зарплат вчителів на 3,5%.

Деталі

Збільшення військового збору суттєво вдарить по кишенях українців. Наприклад, якщо раніше з 15 тисяч гривень забирали 225 гривень, то тепер відрахування зростуть до 750 гривень.

При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що уряд докладе максимум зусиль, аби пом’якшити негативні наслідки підвищення військового збору для вчителів та інших працівників освіти. Однак поки це тільки слова. Жодної конкретики немає.

Що приніс закон про історичне підвищення податків

Підвищення військового збору не буде лише для бійців ЗСУ, для всіх інших — буде, При чому сплатити його потрібно буде вже в жовтні.

Інше важливе про збільшення податків:

Військовий збір розміром 1% від доходу для ФОП 3 групи;

Військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

Щомісячне подання звітності ПДФО (для екон. бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Тим часом в 2025 році в Україні планують легалізувати крипту. Причина одна — оподаткування. При цьому жодних пільг не планується. Зараз уряд шукає всілякі варіанти для наповнення державного бюджету. Тож ймовірно це не останнє підвищення податків. Західні партнери не поспішають надавати грошову допомогу, а те що надають не можна витрачати на заробітні плати військових. Тож влада шукає всі способи для покриття дефіциту.