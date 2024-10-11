Как спасти телефон после «купания» секретный трюк

Телефон упал в воду? Не паникуйте! Быстро выньте его из воды, выключите и разберите насколько это возможно. Оставьте устройство в разобранном виде примерно на сутки. Есть шанс, что после такого «высушивания» оно снова заработает. Но не пытайтесь «реанимировать» его сомнительными способами вроде сушки феном или микроволновки.

Что категорически нельзя делать с мокрым телефоном?

Категорически запрещено подключать зарядное устройство к мобильному телефону, который попал в воду. И неважно, был ли он почти разряженным. Многие считают, что зарядка поможет «реанимировать» смартфон, но это не так. На самом деле, это может его повредить. После контакта с водой телефон нужно выключить и оставить в покое минимум на сутки. Но стоит сразу обратиться в сервис по ремонту смартфонов. Там лучше знают что делать. Специалисты смогут очистить телефон от остатков жидкости и «привести в чувство».

Что делать если телефон «искупался»: пошаговая инструкция

Ваш смартфон попал в воду? Не паникуйте! Вот что нужно сделать:

Быстро вытащить его из воды. Выключить телефон. Разобрать его на части. Снимите чехол, извлеките батарею (если она съемная), SIM-карту и карту памяти. Протрите все детали сухой мягкой тканью. Оставьте телефон и все детали в сухом месте по крайней мере на сутки, а лучше на двое. После этого попробуйте включить телефон.

И главное, никакого риса, фена и других сомнительных вариантов.

Добавим, что если смартфон упал в чистую воду, то в большинстве случаев после полного высыхания он будет работать. Если гаджет попал в сладкий напиток или суп, то вероятность повреждений довольно высока. В любом случае стоит обратиться в сервис. Дайте телефону день-два просохнуть, а потом отнесите гаджет на проверку.