“Щит” з вигнутою стрілкою: українським водіям слід запам’ятати цей дорожній знак

В Правилах дорожнього руху цей знак має свій порядковий номер. Його повинен знати кожен водій.

Ви, напевно, неодноразово бачили на дорозі знак з вигнутою стрілкою і незрозумілим елементом, схожим на щит. Цей знак має офіційну назву “Острівець безпеки” і позначається як 7.25 в Правилах дорожнього руху. “Щит” на знаку символізує саме острів безпеки, а стрілка вказує напрямок об’їзду цієї зони.

Що означає знак “щит” та вигнута стрілка

Дорожній знак, що зображає вигнуту стрілку і “щит”, інформує водіїв про те, що попереду дорога звужується, а для безпеки пішоходів обладнаний острівцем безпеки. Такий знак, як правило, встановлюється в комплексі з іншими знаками, наприклад, що попереджають про небезпечну ділянку дороги, високу аварійність або обмеження швидкості.

Що таке острівці безпеки на дорозі

Острівець безпеки — це спеціальна зона на дорозі, зазвичай розташована на пішохідних переходах або широких вулицях. Він дозволяє пішоходам безпечно зупинитися посередині дороги, якщо вони не встигають перейти на інший бік. Крім того, острови безпеки допомагають регулювати рух транспорту і розділяти транспортні потоки. Їх обладнають спеціальними знаками, розміткою та освітленням для підвищення безпеки.

Чому дорожні знаки варто знати всім учасникам дорожнього руху

Крім знака “Острів безпеки”, існує безліч інших цікавих і маловідомих дорожніх знаків. Наприклад, знак, що зображає велосипедиста, який об’їжджає перешкоду, попереджає про велосипедну доріжку. А знак у вигляді двох стрілок, що вказують в різні боки, означає розділення транспортних потоків.

Знання дорожніх знаків – це запорука безпеки на дорозі. Кожен знак несе в собі важливу інформацію, яка допомагає водіям правильно оцінити дорожню обстановку і уникнути аварійних ситуацій. Тому, перш ніж сідати за кермо, варто ознайомитися з Правилами дорожнього руху і запам’ятати основні дорожні знаки. І це стосується не лише водіїв, правила руху повинні знати всі, включно з дітьми.