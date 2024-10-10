Украинцы жалуются на ПриватБанк: в кассах выдают «неликвидную» наличность

В который раз на сайте Минфина появилась жалоба от граждан, которые хотели получить доллары наличными на кассе ПриватБанка. Однако людям это не удается, ведь кассир заявляет, что может выдать только купюры старого образца и они находятся в не очень хорошем состоянии. Однако, как говорят клиенты, кассир добавляет, что такие доллары все равно действительны и отвечают всем требованиям НБУ. Конечно, большинство украинцев отказываются от подобной валюты и оказываются в ловушке. Ведь, по сути, не могут снять деньги со своего валютного счета.

“В отделении… специально маринуют клиентов, чтобы они не снимали доллары со счета. Говоря, что валюты нового образца нет“, – говорится в жалобе.

В ПриватБанке ответ стандартный

В банке отвечают, что сейчас в кассе действительно преобладают доллары старого образца, ведь украинцы массово их несли в банк, чтобы обменять на гривны. Такой ажиотаж состоялся, когда обменники прекратили принимать доллары старше 2006 года. Так как у людей было в наличии много так называемых “белых” долларов, они немедленно поспешили обменять их на гривны и смогли сделать это только в банке. Соответственно, банки теперь и переполнены такими банкнотами. Однако все эти доллары продолжают действовать в Украине. И банки хоть и выдают валюту, например, 1996 года, но вся она в хорошем состоянии не стерта и не имеет никаких повреждений.

“Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время”, – рассказали в банке.

Конечно, заставлять клиентов брать именно эти купюры, банк не заставляет. Каждый имеет право отказаться. Однако если в кассе нет долларов нового образца, то клиенту просто придется пойти ни с чем.