Українці скаржаться на ПриватБанк: в касах видають “неліквідну” готівку

Вкотре на сайті Мінфіну з’явилася скарга від громадян, які хотіли отримати долари готівкою на касі ПриватБанку. Проте людям це не вдається, адже касир заявляє, що може видати лише купюри старого зразка й вони у не дуже хорошому стані. Проте, як кажуть клієнти, касир додає, що такі долари все одно є дійсними та відповідають всім вимогам НБУ. Звісно ж, більшість українців відмовляються від подібної валюти й опиняються у пастці. Адже по суті не можуть зняти гроші зі свого валютного рахунка.

“У відділенні… спеціально маринують клієнтів, щоб вони не знімали долари з рахунку. Кажучи, що валюти нового зразка немає“, – йдеться у скарзі.

У ПриватБанку відповідь стандартна

У банку відповідають, що наразі в касі й справді переважають долари старого зразка, адже українці масово їх несли в банк, щоб обміняти на гривні. Такий ажіотаж відбувся, коли обмінники припинили приймати долари, які старше 2006 року. Через те, що у людей було в наявності багато так званих “білих” доларів, вони негайно поквапились обміняти їх на гривні, й змогли зробити це лише у банку. Відповідно банки тепер й переповнені такими банкнотами. Однак, всі ці долари й надалі є дійсними в Україні. І банки хоч і видають валюту, наприклад, 1996 року, та вся вона у гарному стані, не стерта і не має ніяких ушкоджень.

“Банкноти доларів США, емітовані з 1996-го по 2013 рік, перебувають в обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановане найближчим часом“, – розповіли у банку.

Звісно ж, заставляти клієнтів брати саме ці купюри, банк не змушує. Кожен має право відмовитися. Однак, якщо в касі немає доларів нового зразка, то клієнту просто доведеться піти ні з чим.