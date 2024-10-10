Украинцам выплатят денежную помощь на прохождение зимы: кто получит по 16 000 гривен 

Жители прифронтовых и приграничных областей Украины, которые отапливают свои дома твердым топливом (дровами), могут получить финансовую помощь от государства. Максимальный размер такой помощи составляет 16 234 гривны на домохозяйство. Чтобы оформить эту выплату, необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения и предоставить необходимый пакет документов.

Детали

Как сообщило Министерство социальной политики, государственная программа поддержки украинцев, которые отапливают свои дома твердым топливом, продлена на 2024 год. Эта инициатива, начатая в 2023 году, направлена на обеспечение необходимыми запасами дров для семей, не имеющих доступа к газовому отоплению. Максимальная сумма государственной помощи, которую может получить одна семья в течение года, составляет 16 234 гривны.

Некоторые категории льготников смогут получить единовременную финансовую помощь на приобретение твердого топлива в размере 13 600 гривен в год. Эти средства предназначены исключительно для покупки дров или угля, необходимых для отопления жилья. Программа направлена на поддержку семей, проживающих в отдаленных районах, где отсутствует централизованное отопление или газоснабжение, а также на жителей прифронтовых и приграничных областей.

Кто может получить средства

Получить субсидию на дрова могут жители девяти областей Украины, граничащих с Россией или расположенных в зоне активных боевых действий, а именно: Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской. Важно, чтобы семья проживала не дальше чем в 10 километрах от государственной границы с Россией или линии соприкосновения. Эта помощь предназначена исключительно для домохозяйств, которые отапливаются исключительно твердым топливом (дровами, углем и т.д.) и не имеют возможности подключиться к другим видам отопления.

Как получить денежную помощь: пошаговая инструкция

Для получения средств, выполните несколько действий.

Посетите местный орган социальной защиты. Подайте заявление на получение субсидии на дрова. Также подготовьте декларацию о доходах. Возможно, понадобятся дополнительные справки (например, об использовании печного отопления). Специалисты соцзащиты рассмотрят вашу заявку. При положительном решении субсидию выплатят в установленные сроки.

Подробные условия и необходимые документы могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому перед подачей заявления уточните всю информацию в местном органе социальной защиты.