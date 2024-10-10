Українцям виплатять грошову допомогу на проходження зими: хто отримає по 16 000 гривень 

Мешканці прифронтових та прикордонних областей України, які опалюють свої домівки твердим паливом (дровами), можуть отримати фінансову допомогу від держави. Максимальний розмір такої допомоги становить 16 234 гривні на домогосподарство. Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення та надати необхідний пакет документів.

Деталі

Як повідомило Міністерство соціальної політики, державна програма підтримки українців, які опалюють свої домівки твердим паливом, продовжена на 2024 рік. Ця ініціатива, започаткована у 2023 році, спрямована на забезпечення необхідними запасами дров для сімей, що не мають доступу до газового опалення. Максимальна сума державної допомоги, яку може отримати одна родина протягом року, складає 16 234 гривні.

Деякі категорії пільговиків зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на придбання твердого палива в розмірі 13 600 гривень на рік. Ці кошти призначені виключно для купівлі дров або вугілля, необхідних для опалення житла. Програма спрямована на підтримку сімей, які проживають у віддалених районах, де відсутнє централізоване опалення чи газопостачання, а також на мешканців прифронтових та прикордонних областей.

Хто може отримати кошти

Отримати субсидію на дрова можуть мешканці дев’яти областей України, що межують з Росією або розташовані в зоні активних бойових дій, а саме: Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Херсонської, Луганської, Запорізької, Чернігівської та Миколаївської. Важливо, щоб сім’я проживала не далі ніж за 10 кілометрів від державного кордону з Росією або лінії зіткнення. Ця допомога призначена виключно для домогосподарств, які опалюються виключно твердим паливом (дровами, вугіллям тощо) і не мають можливості підключитись до інших видів опалення.

Як отримати грошову допомогу: покрокова інструкція

Для отримання коштів, виконайте кілька дій.

Відвідайте місцевий орган соціального захисту. Подайте заяву на отримання субсидії на дрова. Також підготуйте декларацію про доходи. Можливо, знадобляться додаткові довідки (наприклад, про використання пічного опалення). Фахівці соцзахисту розглянуть вашу заявку. При позитивному рішенні субсидію виплатять у встановлені терміни.

Детальні умови та необхідні документи можуть відрізнятися в залежності від регіону. Тому перед подачею заяви уточніть всю інформацію в місцевому органі соціального захисту.