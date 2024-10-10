Стоит ли бежать в обменники? Курс доллара кардинально изменится в ближайшие дни

Курс доллара в украинских банках на этой неделе, вероятно, будет нестабильным. По прогнозам, он будет колебаться в пределах 40,8-41,7 грн. Эксперты допускают, что до конца недели доллар может немного подешеветь при покупке и подорожать при продаже.

Аналитик Алексей Козырев рассказал, чего ждать в ближайшие дни и что это значит.

Чего следует ожидать

Финансовый аналитик прогнозирует, что на этой неделе курс доллара в банках составит от 41 до 41,65 гривны. По состоянию на вечер 8 октября, в обменниках доллар покупают по средней цене 41,03 гривны, а продают за 41,43 гривны.

Поскольку многие товары в Украине импортируются, изменения курса доллара могут существенно влиять на общий уровень цен в стране. Поэтому, отмечает эксперт, Национальный банк имеет возможность использовать курс как инструмент для регулирования инфляции.

Алексей Козырев считает, что Национальный банк не будет проводить активную политику укрепления гривны, поскольку это может привести к уменьшению поступлений в бюджет. В то же время, эксперт не ожидает и значительной девальвации. По его словам, НБУ будет придерживаться политики «гибкого курсообразования», постепенно девальвируя гривну, но при этом стабилизируя курс на межбанковском рынке.

Что будет с курсом доллара в ближайшей перспективе

На 2025 год в госбюджете предусматривается курс доллара на уровне 45 гривен за единицу. Но на самом деле на реальный курс влияет слишком много факторов.

Можно предположить, что курс доллара будет оставаться относительно стабильным, с возможными небольшими колебаниями. Это связано с тем, что Национальный банк стремится удерживать курс от резких скачков, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность. Однако, любые значительные изменения в глобальной экономике или военной ситуации могут привести к непредсказуемым колебаниям курса. Поэтому лучше быть готовым ко всем возможным сценариям и хранить сбережения в иностранной валюте.