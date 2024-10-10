Варто бігти в обмінники? Курс долара кардинально зміниться найближчими днями

Курс долара в українських банках на цьому тижні, ймовірно, буде нестабільним. За прогнозами, він коливатиметься в межах 40,8-41,7 грн. Експерти допускають, що до кінця тижня долар може трохи подешевшати при купівлі та подорожчати при продажу.

Аналітик Олексій Козирев розповів, чого чекати найближчими днями та що це означає.

Чого слід очікувати

Фінансовий аналітик прогнозує, що на цьому тижні курс долара в банках становитиме від 41 до 41,65 гривні. Станом на вечір 8 жовтня, у обмінниках долар купують за середньою ціною 41,03 гривні, а продають за 41,43 гривні.

Оскільки багато товарів в Україні імпортуються, зміни курсу долара можуть суттєво впливати на загальний рівень цін у країні. Тому, зазначає експерт, Національний банк має можливість використовувати курс як інструмент для регулювання інфляції.

Олексій Козирев вважає, що Національний банк не буде проводити активну політику зміцнення гривні, оскільки це може призвести до зменшення надходжень до бюджету. Водночас, експерт не очікує і значної девальвації. За його словами, НБУ буде дотримуватися політики “гнучкого курсоутворення”, поступово девальвуючи гривню, але при цьому стабілізуючи курс на міжбанківському ринку.

Що буде з курсом долара в найближчій перспективі

На 2025 рік в держбюджеті передбачається курс долара на рівні 45 гривень за одиницю. Але насправді на реальний курс впливає надто багато факторів.

Можна припустити, що курс долара буде залишатися відносно стабільним, з можливими невеликими коливаннями. Це пов’язано з тим, що Національний банк прагне утримувати курс від різких стрибків, щоб зберегти макроекономічну стабільність. Однак, будь-які значні зміни в глобальній економіці або військовій ситуації можуть призвести до непередбачуваних коливань курсу. Тож краще бути готовим до всіх можливих сценаріїв та зберігати заощадження в іноземній валюті.