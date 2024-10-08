Появится новый вид отсрочки: украинцам сообщили о важном обновлении «Резерв+»

Министерство обороны Украины обновило мобильное приложение «Резерв+». Среди ключевых нововведений – отображение бронирования как отдельного вида отсрочки, что соответствует действующему законодательству.

Кроме того, в новой версии добавлена функция обновления базы неактивных электронных служебно-учетных документов при сканировании QR-кодов. Это позволит упростить процедуру верификации данных и повысить удобство пользования приложением. Еще одной полезной функцией стала возможность проверки действительности повестки по QR-коду.

Обновление уже доступно для пользователей iOS, а версия для Android появится в ближайшее время.

Благодаря этим нововведениям, приложение «Резерв+» становится еще более удобным и информативным инструментом для военнообязанных граждан Украины.

Основные изменения в последней версии «Резерв+»

Среди основных нововведений стоит отметить:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки.

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных служебно-учетных документов.

Добавлена возможность проверки действительности повестки по QR-коду.

Подробнее об обновлении можно узнать на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Кстати, гражданам, которые до сих пор не обновили данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или в «Резерв+» предлагают интересное предложение. Если они добровольно придут в ТЦК для обновления данных, то вместо штрафа в размере 17 тысяч гривен, им придется заплатить только половину суммы. Однако сколько будет желающих пока неизвестно.

Напомним, что Польша сообщила о невозможности создать легион из мужчин, проживающих в ЕС. В планах было создание целой бригады, то есть несколько тысяч человек. Но пока желающих не более двух сотен. Получается, что выгоднее отправлять мобилизованных в Украине на обучение за границу.

А тем временем генеральный консул Украины в Люблине Куць сообщил, что те, кто вступит в Украинский легион, смогут «без проблем» пересекать границу. То есть они получат возможность пересекать границу Украины, чтобы выехать в отпуск или на ротацию. Однако скольких привлечет такая перспектива пока неизвестно.