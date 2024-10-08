З’явиться новий вид відстрочки: українців повідомили про важливе оновлення “Резерв+”

Міністерство оборони України оновило мобільний додаток “Резерв+”. Серед ключових нововведень — відображення бронювання як окремого виду відстрочки, що відповідає чинному законодавству.

Крім того, у новій версії додано функцію оновлення бази неактивних електронних службово-облікових документів при скануванні QR-кодів. Це дозволить спростити процедуру верифікації даних та підвищити зручність користування додатком. Ще однією корисною функцією стала можливість перевірки дійсності повістки за QR-кодом.

Оновлення вже доступне для користувачів iOS, а версія для Android з’явиться найближчим часом.

Завдяки цим нововведенням, додаток “Резерв+” стає ще зручнішим та інформативним інструментом для військовозобов’язаних громадян України.

Основні зміни в останній версії “Резерв+”

Серед основних нововведень варто зазначити:

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки.

Додана функція оновлення бази неактивних електронних службово-облікових документів.

Додана можливість перевірки дійсності повістки за QR-кодом.

Детальніше про оновлення можна дізнатися на офіційному сайті Міністерства оборони України.

До речі, громадянам, які досі не оновили дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або в “Резерв+” пропонують цікаву пропозицію. Якщо вони добровільно завітають в ТЦК для оновлення даних, то замість штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, їм доведеться сплатити лише половину суми. Однак скільки буде бажаючих наразі невідомо.

Нагадаємо, що Польща повідомила про неможливість створити легіон з чоловіків, які проживають в ЄС. В планах було створення цілої бригади, тобто кілька тисяч осіб. Але наразі бажаючих не більше двох сотень. Виходить, що вигідніше відправляти мобілізованих в Україні на навчання за кордон.

А тим часом генеральний консул України в Любліні Куць повідомив, що ті, хто вступить в Український легіон, зможуть «без проблем» перетинати кордон. Тобто вони отримають можливість перетинати кордон України, щоб виїхати у відпустку або на ротацію. Однак скількох привабить така перспектива поки невідомо.