Ощадбанк тимчасово не нараховуватиме пенсії деяким категоріям населення: кого торкнеться?

В Ощадбанку пенсію отримує левова частка осіб, а ще здебільшого всі, хто має статус ВПО. І ось, днями банк поділився неприємною новиною. Всі пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли верифікацію, не зможуть й надалі отримувати свої пенсії. Їх нарахування буде припинено, аж до моменту, поки особа не пройде цю перевірку.

ВПО повинні проходити верифікацію кожних 6 місяців

Особи, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року кожних пів року повинні проходити верифікацію. В протилежному випадку їх пенсії буде заморожено на невизначений термін. Пройти цю верифікацію не складно й для цього є кілька способів.

Завітавши особисто у будь-яке з відділень Ощадбанку або Пенсійного Фонду.

Віддалено, за допомогою відеоконференції з представником Пенсійного Фонду. На вебпорталі ПФУ скориставшись персональним онлайн кабінетом. Якщо ви перебуваєте закордоном, потрібно прийти у дипломатичну організацію, отримати довідку про те, що ви живі та дійсно це ви отримуєте пенсію, а не якась стороння особа й відправити цю довідку в Україну на адресу одного з відділень ПФУ.

Також, згідно з оновленою інформацією пенсії припинять виплачувати людям, які не отримують їх більше року. Тобто не приходять більше року на поштове відділення, або ж не знімають протягом року кошти з пенсійного рахунку. Ба більше, банк заморозить всю накопичену суму й особа зможе собі її повернути лише шляхом написання певної заяви. Тож якщо, ви не знімаєте гроші з картки, бо хочете накопичувати кошти — це не зовсім хороша ідея. Робіть бодай якусь одну транзакцію у місяць. Наприклад, поповнюйте номер телефону, або робіть якусь покупку в магазині.