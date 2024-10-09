Придется искать альтернативу: популярный в Украине продукт сильно подорожает

Цены на мясо в Украине вскоре ощутимо вырастут. В частности, стоимость свинины, по прогнозам экспертов, увеличится на 10-12% до конца текущего года. Главными причинами такого подорожания является значительное повышение цен на энергоносители, необходимые для производства и хранения мяса, а также увеличение налоговой нагрузки на производителей

Экономист отметил, что одновременный рост цен на электроэнергию, топливо и налоги создает эффект домино, который приводит к общему подорожанию товаров и услуг. Аграрный сектор также не останется в стороне, поскольку повышение стоимости энергоресурсов и налогов существенно увеличивает себестоимость производства сельскохозяйственной продукции.

Как изменится стоимость мяса

Украинцам стоит готовиться к подорожанию мяса. В частности, свинина, вероятно, подорожает больше всего – до 12% до конца года. Причиной такого прогноза является повышение налогов и общий рост расходов производителей.

В отличие от свинины, цены на курятину, которая является самым популярным видом мяса в стране, вырастут не так существенно. Это объясняется высокой конкуренцией среди производителей курятины. Соответственно это и сдерживает значительное повышение цен.

Сколько стоит мясо сейчас

Цены на мясо в супермаркетах могут вас удивить. Например, средняя цена свиной грудинки по состоянию на 7 октября снизилась по сравнению с сентябрем и составляет около 159,62 гривны за килограмм. Однако, свиная лопатка несколько дороже – около 171,2 гривны за килограмм. Хотя и эта цена немного ниже средней за предыдущий месяц.

Цены на курятину в супермаркетах остаются относительно стабильными. Средняя стоимость куриного бедра составляет 100,5 гривен за килограмм, что соответствует цене предыдущего месяца. А вот голень подешевела почти на 10 гривен и теперь стоит в среднем 65,95 гривен за килограмм.

Несмотря на все, сейчас ситуация остается относительно стабильной. Однако радоваться не стоит. Только но Рада окончательно согласует повышение налогов, включая военный сбор, цены снова поползут вверх.