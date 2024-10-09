Відстрочку дадуть не всім: стало відомо кого зі студентів мобілізують вже цієї осені

Нещодавно ухвалений закон №10449 вніс зміни до правил мобілізації студентів. Хоча більшість студентів, які здобувають першу вищу освіту, і надалі мають відстрочку, є категорії, які можуть бути призвані. Розбираємося, кого саме стосуються нові правила та які категорії студентів втрачають право на отримання відстрочки.

Хто має право на відстрочку від мобілізації під час навчання?

Відповідно до законодавства, відстрочку від військової служби мають:

Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту.

Аспіранти, докторанти та інтерни.

Науковці та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ.

Важливо пам’ятати, що для збереження відстрочки необхідно щорічно подавати до військкомату довідку з навчального закладу. Без цього вважатиметься, що особа не оновила дані. Відповідно буде нараховано штраф.

Коли студент втрачає право на відстрочку від мобілізації?

Відстрочку від призову втрачають студенти, які:

навчаються на вечірній або заочній формі навчання;

здобувають другу вищу освіту (наприклад, магістратуру після бакалаврату);

здобувають освіту нижчого рівня, ніж мають (наприклад, мають вищу освіту, а потім вступають до коледжу);

відмовляються проходити військову підготовку.

Важливо знати, що під час канікул відстрочка зберігається, якщо студент успішно переходить на наступний курс. Але якщо він вступає на вищий рівень освіти під час вступної кампанії, то в період між семестрами він може бути призваний.

Мобілізація 2025: що відомо

Мобілізація в Україні у 2025 році триває відповідно до чинного законодавства. Призиваються чоловіки призовного віку та жінки з військовими спеціальностями. Відстрочки надаються певним категоріям громадян. Одночасно посилюється військова підготовка резервістів та цивільного населення. Уряд, за підтримки міжнародних партнерів, зосереджується на підвищенні обороноздатності країни та модернізації Збройних Сил України.