Доведеться шукати альтернативу: популярний в Україні продукт сильно здорожчає

Ціни на м’ясо в Україні незабаром відчутно зростуть. Зокрема, вартість свинини, за прогнозами експертів, збільшиться на 10-12% до кінця поточного року. Головними причинами такого подорожчання є значне підвищення цін на енергоносії, необхідні для виробництва та зберігання м’яса, а також збільшення податкового навантаження на виробників

Економіст зазначив, що одночасне зростання цін на електроенергію, пальне та податки створює ефект доміно, який призводить до загального подорожчання товарів та послуг. Аграрний сектор також не залишиться осторонь, оскільки підвищення вартості енергоресурсів та податків суттєво збільшує собівартість виробництва сільськогосподарської продукції.

Як зміниться вартість м’яса

Українцям варто готуватися до подорожчання м’яса. Зокрема, свинина, ймовірно, подорожчає найбільше – до 12% до кінця року. Причиною такого прогнозу є підвищення податків та загальне зростання витрат виробників.

На відміну від свинини, ціни на курятину, яка є найпопулярнішим видом м’яса в країні, зростуть не так суттєво. Це пояснюється високою конкуренцією серед виробників курятини. Відповідно це і стримує значне підвищення цін.

Скільки коштує м’ясо зараз

Ціни на м’ясо в супермаркетах можуть вас здивувати. Наприклад, середня ціна свинячої грудинки станом на 7 жовтня знизилася порівняно з вереснем і становить близько 159,62 гривні за кілограм. Однак, свиняча лопатка дещо дорожча – близько 171,2 гривні за кілограм. Хоча й ця ціна трохи нижча за середню за попередній місяць.

Ціни на курятину в супермаркетах залишаються відносно стабільними. Середня вартість курячого стегна становить 100,5 гривень за кілограм, що відповідає ціні попереднього місяця. А ось гомілка подешевшала майже на 10 гривень і тепер коштує в середньому 65,95 гривень за кілограм.

Попри все, зараз ситуація залишається відносно стабільною. Однак радіти не варто. Тільки но Рада остаточно погодить підвищення податків, включно з воєнним збором, ціни знову поповзуть вгору.