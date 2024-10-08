Украинцев массово штрафуют за «стекло»: как избежать наказания 

Тонировка лобового стекла в Украине должна соответствовать определенным нормам. Минимальный уровень светопропускания для лобового стекла — 75%, для передних боковых — 70%. Зеркальные пленки запрещены. Пренебрежение этими правилами может привести к штрафу или даже лишению водительских прав.

Какая тонировка окон разрешена

В соответствии с пунктом 31.4.7 ПДД, на верхней части лобового стекла авто можно использовать прозрачные цветные пленки. Другая тонировка также разрешена, при условии, что стекло пропускает не менее 70% света и не имеет зеркального эффекта. Кроме того, в автобусах разрешено использовать занавески на боковых окнах.

То же самое регламентировано ГОСТом.

Светопропускание стекла, обеспечивающего видимость для водителя, должно быть не менее:

75% — для ветрового стекла;

70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность.

Согласно украинским ПДД, уровень светопропускания лобового стекла авто должен составлять не менее 75%, а передних боковых — 70%. Задние стекла можно тонировать произвольно, за исключением зеркальной пленки.

Стоит отметить, что нарушение этих правил, а также других положений ПДД, таких как отсутствие детского кресла, наказываются штрафами.

За что еще можно получить штраф

Управление транспортным средством в Украине под воздействием алкоголя карается строже всего. За такое нарушение водителя оштрафуют на сумму от 17 до 51 тысячи гривен и лишат водительских прав на год. При повторном нарушении штраф и срок лишения прав увеличиваются.

За повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение года водителю грозит штраф в 34 000 грн и лишение водительских прав на 3 года. Кроме того, автомобиль могут изъять.

Также рассматривается возможность введения штрафа за превышение допустимого уровня шума — 17 000 грн за первое нарушение и 34 000 грн за повторное, но это пока только на этапе обсуждения.