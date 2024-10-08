Українців масово штрафують за “скло”: як уникнути покарання 

Тонування лобового скла в Україні має відповідати певним нормам. Мінімальний рівень світлопропускання для лобового скла – 75%, для передніх бічних – 70%. Дзеркальні плівки заборонені. Нехтування цими правилами може призвести до штрафу або навіть позбавлення водійських прав.

Яке тонування вікон дозволене

Відповідно до пункту 31.4.7 ПДР, на верхній частині лобового скла авто можна використовувати прозорі кольорові плівки. Інше тонування також дозволене, за умови, що скло пропускає не менше 70% світла і не має дзеркального ефекту. Крім того, в автобусах дозволено використовувати занавіски на бокових вікнах.

Те саме регламентовано ГОСТом.

Світлопропускання скла, що забезпечує видимість для водія, має бути не меншим:

75% – для вітрового скла;

70% – для скла, що не є вітровими, що входять до нормативного поля огляду П, що визначає передню оглядовість.

Відповідно до українських ПДР, рівень світлопропускання лобового скла авто має становити не менше 75%, а передніх бокових – 70%. Задні стекла можна тонувати довільно, за винятком дзеркальної плівки.

Варто зазначити, що порушення цих правил, а також інших положень ПДР, таких як відсутність дитячого крісла, караються штрафами.

За що ще можна отримати штраф

Керування транспортним засобом в Україні під впливом алкоголю карається найсуворіше. За таке порушення водія оштрафують на суму від 17 до 51 тисячі гривень та позбавлений водійських прав на рік. При повторному порушенні штраф та термін позбавлення прав збільшуються.

За повторне керування транспортним засобом у нетверезому стані протягом року водію загрожує штраф у 34 000 грн та позбавлення водійських прав на 3 роки. Крім того, автомобіль можуть вилучити.

Також розглядається можливість введення штрафу за перевищення допустимого рівня шуму – 17 000 грн за перше порушення та 34 000 грн за повторне.Але це поки лише на етапі обговорення.