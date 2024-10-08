Как варили яйца в 1914 году: в сети появился уникальный рецепт

Яйца – это универсальный продукт. Их можно готовить как угодно: варить, жарить, запекать и прочее. Одних только способов варки яиц несколько. Можно варить яйца до твердой консистенции, или также когда белок твердый, а желток жидкий. Или и вовсе приготовить яйца пашот. А еще можно воспользоваться уникальными рецептами с разных времен, например, 1914 года.

Оказывается, тогда варке яиц уделяли большое внимание и приравнивали это к сложному блюду. Например, знали ли вы, что в эти времена яйца никогда не помещали в холодную воду. Их помещали сразу в кипяток и только после этого варили еще несколько минут. Говорят, что благодаря такому методу яйца получались идеальной консистенцией.

Способы варки яиц по тогдашним рецептам

Чтобы яйцо легко очищалось и обладало приятным вкусом и ароматом, его нужно помещать в кипяток, тогда только варить и затем обязательно сразу же помещать яйцо в холодную воду. А вот сколько времени варить яйцо зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить. Вариантов несколько.

Чтобы сварить яйца с жидким желтком, достаточно подержать их в кипящей воде 3 минуты. Потом немедленно поместить под холодную воду. Для яиц в корзинке время для варки примерно такое же. Это условно 4-5 минут, не больше. Чтобы сварить яйца с жестким желтком нужно готовить их, как минимум 12 минут. Затем снова же, немедленно поместите их под холодную воду. Благодаря ей желток и белок не будут жесткими.

Также, если помещать готовое яйцо в скорлупе сразу под холодную воду, на желтке не будет никакого налета. У него всегда будет приятный и насыщенный желтый цвет.

Есть еще один совет. Чтобы скорлупа не трескалась во время варки, следует добавить к воде немного соли.