Як варили яйця у 1914 році: в мережі з’явився унікальний рецепт

Яйця — це універсальний продукт. Їх можна готувати, як завгодно: варити, смажити, запікати та інше. Одних лише способів варіння яєць є декілька. Можна варити яйця до твердої консистенції, або до також коли білок твердий, а жовток рідкий. Чи й зовсім приготувати яйця пашот. А ще, можна скористуватися унікальними рецептами з різних років, наприклад, 1914 року.

09Виявляється, тоді варінню яєць надавали великої уваги й прирівнювали це до складної страви. Для прикладу, чи знали ви, що в ці часи яйця ніколи не поміщали у холодну воду. Їх поміщали одразу в кип’яток і лише після того варили ще кілька хвилин. Кажуть, що завдяки такому методу яйця виходили ідеальної консистенції.

Способи варіння яєць за тодішніми рецептами

Щоб яйце легко очищалося та мало приємний смак і аромат, його потрібно поміщати у кип’яток, тоді лише варити й потім обов’язково одразу ж поміщати яйце у холодну воду. А, от скільки часу варити яйце залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Варіантів декілька.

Щоб зварити яйця з рідким жовтком достатньо потримати їх у киплячій воді 3 хвилини. Потім негайно помістити під холодну воду. Для яєць в корзинці час для варіння приблизно такий самий. Це умовно 4-5 хвилин, не більше. Щоб зварити яйця з твердим жовтком потрібно готувати їх, як мінімум 12 хвилин. Потім знову ж, негайно помістіть їх під холодну воду. Завдяки їй жовток та білок не будуть жорсткими.

Також, якщо поміщати готове яйце в шкаралупі одразу під холодну воду, то жовток не матиме ніякого нальоту. Він завжди матиме приємний і насичений жовтий колір.

Є ще одна порада. Щоб шкаралупа не тріскала під час варіння, варто додати до води трохи солі.