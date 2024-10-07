Бронирование в октябре: обнародован перечень работников, которых гарантированно не мобилизуют 

Из-за мобилизации многие предприятия испытывают нехватку персонала, ведь работники ищут работу с гарантированным бронированием.

Согласно постановлению Кабмина № 650, с октября 2024 года бронирование от мобилизации стало более ограниченным. Продолжительность бронирования теперь только от 6 до 12 месяцев и зависит от того, насколько важным для экономики является предприятие, где работает военнообязанный.

Детали

Согласно закону, на бронь могут рассчитывать работники государственных органов, оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры и сферы культуры.

Предлагаем ознакомиться с перечнем подробнее.

Сотрудники сектора безопасности и обороны — правоохранительные органы, спасательные службы.

Государственные служащие. Органы государственной власти и местного самоуправления, народные депутаты и их помощники, государственные служащие, вовлеченные в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и КМУ.

Работники критической инфраструктуры. Речь идет о предприятиях, производящих товары для нужд армии, предприятиях, производящих и ремонтирующих военного назначения, технику, боеприпасы, предприятиях, которым установлены мобилизационные задачи, других критически важных для украинской экономики предприятиях.

Сотрудники сферы информации и культуры включая компании из сферы медиа и культуры.

Что еще стоит знать о бронировании в октябре 2024 года

Получить бронирование на 12 месяцев уже с 1 октября смогут работники таких сфер.

Энергетика. Предприятия топливно-энергетического комплекса и их подрядчики, которые обеспечивают бесперебойную работу энергетической системы Украины.

Коммуникации. Компании, поддерживающие работу коммуникационных сетей и осуществляющие аварийные работы в прифронтовых областях и Киеве.

Инновации и оборона. Предприятия, которые получили гранты на развитие инновационных технологий для обороны.

Инфраструктура. Компании, занимающиеся строительством фортификационных сооружений.

Международные организации. Сотрудники ООН, дипломатических учреждений и других международных организаций, признанных критически важными для экономики.

Гуманитарная помощь. Работники Общества Красного Креста Украины и других гуманитарных организаций.

Спорт. Сотрудники спортивных учреждений, в состав которых входят олимпийские и паралимпийские сборные команды.

Компании, которые не относятся к критически важным, могут оформить бронь на 6 месяцев для 50% сотрудников.