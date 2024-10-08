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ФОПи можуть законно уникнути мобілізації: названо умови

Yulia08.10.2024

Під час дії воєнного стану бронювання від мобілізації можуть отримати працівники підприємств, що є критично важливими для економіки України. Ця норма поширюється і на фізичних осіб-підприємців, які працюють на таких підприємствах за трудовим договором. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA. 

Пропонуємо дізнатися, яким чином фізичні особи підприємці можуть отримати бронювання під час війни. 

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Бронювання під час дії воєнного стану

Законом передбачено бронювання працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану. Це означає, що такі працівники можуть бути тимчасово звільнені від мобілізації.

До речі, вже скоро в Україні може запрацювати економічне бронювання. Тобто працівники, що отримують високу заробітну плату та є цінними кадрами за місцем роботи зможуть уникнути мобілізації. В уряд посилаються на те, що підприємство сплачуватиме підвищену суму воєнного збору і таким чином отримуватиме кількох військових.

Але все це досі на етапі обговорень і остаточне рішення не прийняте. Тож повернемося до питання, коли ФОП може законно уникнути мобілізації.

Коли ФОП може отримати бронювання

Зазвичай фізичні особи-підприємці не можуть бути заброньовані від мобілізації. Однак, як зазначив юрист Юрій Айвазян, існує випадок, коли ФОП може отримати броню. Це можливо, якщо ФОП працює на підприємстві, яке є критично важливим для економіки країни, і має укладений трудовий договір з цим підприємством.

Тож залишається чекати прийняття закону про економічне бронювання. Схоже, це буде єдиний варіант для ФОПів. 

До речі, сьогодні з’явилися новини з пропозицією для “ухилянтів”. Якщо особа добровільно відвідає Територіальний центр комплектування та оновить дані, то суму штрафу зменшать на половину, тобто замість 17 000 штрафу попросять сплатити лише 7 500. Однак чи знайдуться охочі для участі в такій “програмі лояльності“ від ТЦК поки невідомо. 

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Yulia08.10.2024
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