ФОПи можуть законно уникнути мобілізації: названо умови

Під час дії воєнного стану бронювання від мобілізації можуть отримати працівники підприємств, що є критично важливими для економіки України. Ця норма поширюється і на фізичних осіб-підприємців, які працюють на таких підприємствах за трудовим договором. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

Пропонуємо дізнатися, яким чином фізичні особи підприємці можуть отримати бронювання під час війни.

Бронювання під час дії воєнного стану

Законом передбачено бронювання працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану. Це означає, що такі працівники можуть бути тимчасово звільнені від мобілізації.

До речі, вже скоро в Україні може запрацювати економічне бронювання. Тобто працівники, що отримують високу заробітну плату та є цінними кадрами за місцем роботи зможуть уникнути мобілізації. В уряд посилаються на те, що підприємство сплачуватиме підвищену суму воєнного збору і таким чином отримуватиме кількох військових.

Але все це досі на етапі обговорень і остаточне рішення не прийняте. Тож повернемося до питання, коли ФОП може законно уникнути мобілізації.

Коли ФОП може отримати бронювання

Зазвичай фізичні особи-підприємці не можуть бути заброньовані від мобілізації. Однак, як зазначив юрист Юрій Айвазян, існує випадок, коли ФОП може отримати броню. Це можливо, якщо ФОП працює на підприємстві, яке є критично важливим для економіки країни, і має укладений трудовий договір з цим підприємством.

Тож залишається чекати прийняття закону про економічне бронювання. Схоже, це буде єдиний варіант для ФОПів.

До речі, сьогодні з’явилися новини з пропозицією для “ухилянтів”. Якщо особа добровільно відвідає Територіальний центр комплектування та оновить дані, то суму штрафу зменшать на половину, тобто замість 17 000 штрафу попросять сплатити лише 7 500. Однак чи знайдуться охочі для участі в такій “програмі лояльності“ від ТЦК поки невідомо.