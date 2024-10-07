Бронювання в жовтні: оприлюднено перелік працівників, яких гарантовано не мобілізують
Через мобілізацію багато підприємств відчувають брак персоналу, адже працівники шукають роботу з гарантованим бронюванням.
Відповідно до постанови Кабміну № 650, з жовтня 2024 року бронювання від мобілізації стало більш обмеженим. Тривалість бронювання тепер лише від 6 до 12 місяців і залежить від того, наскільки важливим для економіки є підприємство, де працює військовозобов’язаний.
Деталі
Згідно із законом, на бронь можуть розраховувати працівники державних органів, оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури та сфери культури.
Пропонуємо ознайомитися з переліком детальніше.
- Співробітники сектору безпеки та оборони — правоохоронні органи, рятувальні служби.
- Державні службовці. Органи державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати та їхні помічники, державні службовці, залучені в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та КМУ.
- Працівники критичної інфраструктури. Йдеться про підприємства, що виробляють товари для потреб армії, підприємства, що виробляють і ремонтують військового призначення, техніку, боєприпаси, підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання, інші критично важливі для української економіки підприємства.
- Співробітники сфери інформації та культури включаючи компанії зі сфери медіа та культури.
Що ще варто знати про бронювання в жовтні 2024
Отримати бронювання на 12 місяців вже з 1 жовтня зможуть працівники таких сфер.
- Енергетика. Підприємства паливно-енергетичного комплексу та їхні підрядники, які забезпечують безперебійну роботу енергетичної системи України.
- Комунікації. Компанії, що підтримують роботу комунікаційних мереж та здійснюють аварійні роботи у прифронтових областях та Києві.
- Інновації та оборона. Підприємства, які отримали гранти на розвиток інноваційних технологій для оборони.
- Інфраструктура. Компанії, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд.
- Міжнародні організації. Співробітники ООН, дипломатичних установ та інших міжнародних організацій, визнаних критично важливими для економіки.
- Гуманітарна допомога. Працівники Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних організацій.
- Спорт. Співробітники спортивних установ, до складу яких входять олімпійські та паралімпійські збірні команди.
Компанії, які не відносяться до критично важливих, можуть оформити броню на 6 місяців для 50% співробітників.
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