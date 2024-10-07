Бронювання в жовтні: оприлюднено перелік працівників, яких гарантовано не мобілізують 

Через мобілізацію багато підприємств відчувають брак персоналу, адже працівники шукають роботу з гарантованим бронюванням.

Відповідно до постанови Кабміну № 650, з жовтня 2024 року бронювання від мобілізації стало більш обмеженим. Тривалість бронювання тепер лише від 6 до 12 місяців і залежить від того, наскільки важливим для економіки є підприємство, де працює військовозобов’язаний.

Деталі

Згідно із законом, на бронь можуть розраховувати працівники державних органів, оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури та сфери культури.

Пропонуємо ознайомитися з переліком детальніше.

Співробітники сектору безпеки та оборони — правоохоронні органи, рятувальні служби.

Державні службовці. Органи державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати та їхні помічники, державні службовці, залучені в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та КМУ.

Працівники критичної інфраструктури. Йдеться про підприємства, що виробляють товари для потреб армії, підприємства, що виробляють і ремонтують військового призначення, техніку, боєприпаси, підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання, інші критично важливі для української економіки підприємства.

Співробітники сфери інформації та культури включаючи компанії зі сфери медіа та культури.

Що ще варто знати про бронювання в жовтні 2024

Отримати бронювання на 12 місяців вже з 1 жовтня зможуть працівники таких сфер.

Енергетика. Підприємства паливно-енергетичного комплексу та їхні підрядники, які забезпечують безперебійну роботу енергетичної системи України.

Комунікації. Компанії, що підтримують роботу комунікаційних мереж та здійснюють аварійні роботи у прифронтових областях та Києві.

Інновації та оборона. Підприємства, які отримали гранти на розвиток інноваційних технологій для оборони.

Інфраструктура. Компанії, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд.

Міжнародні організації. Співробітники ООН, дипломатичних установ та інших міжнародних організацій, визнаних критично важливими для економіки.

Гуманітарна допомога. Працівники Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних організацій.

Спорт. Співробітники спортивних установ, до складу яких входять олімпійські та паралімпійські збірні команди.

Компанії, які не відносяться до критично важливих, можуть оформити броню на 6 місяців для 50% співробітників.