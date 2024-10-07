В Ощадбанке озвучили нововведение, которое продлится до 31 марта: кого коснется?

Ощадбанк, как и большинство других украинских банков, присоединился к нововведению инициированного Национальным банком Украины. Речь об ограничении на переводы средств на карты физических лиц. Цель такого ограничения – борьба с “дропами”. Как отмечают в Ощадбанке, теперь физические лица могут переводить на карточки других лиц не более 150 000 гривен в месяц. Касается это всех счетов, открытых в Ощаде.

Ограничения продлятся до 31 марта 2025 года

По предварительным данным такое ограничение временное, и закончится оно 31 марта. Вступило в действие оно 1 октября 2024 года. В Ощадбанке отмечают, что есть исключение из правил. Например, это ограничение не действует, если лицо переводит суммы выше 150 000 на свои же счета (если они тоже открыты в Ощадбанке). Также лимит может быть увеличен, если лицо предоставляет справку об источнике происхождения собственных средств. А еще во многих банках лимиты не будут действовать для волонтеров, однако в данном случае еще не все финансовые учреждения имеют инструменты для того, чтобы идентифицировать настоящих волонтеров. В Ощадбанке о волонтерах пока молчат.

Отметим, что ограничения касаются исключительно переводов “с карты на карту”. Если вы перечисляете деньги на счет в формате IBAN, то такой перевод не считается.

Что еще планирует ввести НБУ?

Одним лимитом все не завершится. Национальный Банк Украины хочет предпринять еще ряд действий, направленных на борьбу с отмыванием средств и выводом бизнеса из тени. В частности, работают над законопроектом, который позволит увеличить размер штрафов за нарушение платежного законодательства. Также ведется работа над разработкой правовых норм, которые позволят привлекать к ответственности не только нарушителя, но и всех, кто причастен к незаконным схемам.