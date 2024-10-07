В Ощадбанку озвучили нововведення, яке триватиме до 31 березня: кого торкнеться?

Ощадбанк, як і більшість інших українських банків долучився до нововведення ініційованого Національним банком України. Мова про обмеження на перекази коштів на картки фізичних осіб. Мета такого обмеження — боротьба з “дропами”. Як зазначають в Ощадбанку відтепер фізичні особи можуть переказувати на картки інших осіб не більше 150 000 гривень у місяць. Стосується це усіх рахунків відкритих в Ощаді.

Обмеження триватимуть до 31 березня 2025 року

За попередніми даними таке обмеження є тимчасовим, та закінчиться воно 31 березня. Вступило ж в дію воно 1 жовтня 2024 року. В Ощадбанку наголошують, що є винятком з правила. Наприклад, це обмеження не діє якщо особа переказує суми вищі ніж 150 000 на свої ж рахунки (якщо вони теж відкриті в Ощадбанку). Також, ліміт може бути збільшеним, якщо особа надає довідку про джерело походження власних коштів. А ще, у багатьох банках ліміти не діятимуть для волонтерів, однак в такому випадку ще не всі фінансові установи мають інструменти для того, щоб ідентифікувати справжніх волонтерів. В Ощадбанку про волонтерів поки мовчать.

Зазначимо, що обмеження стосуються виключно переказів “з картки на картку”. Якщо ви перераховуєте гроші на рахунок у форматі IBAN, то такий переказ не рахується.

Що ще планує впровадити НБУ?

Одним лімітом все не завершиться. Національний Банк України хоче зробити ще низку дій націлених на боротьбу з відмиванням коштів та виведенням бізнесу з тіні. Зокрема, наразі працюють над законопроєктом, який дозволить збільшити розмір штрафів за порушення платіжного законодавства. Також, ведеться робота над розробкою правових норм, які дозволять притягувати до відповідальності не лише порушника, а й всіх хто причетний до незаконних схем.