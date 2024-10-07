Экономическому бронированию быть: однако оно не будет исключать вероятности мобилизации

Обсуждается возможность расширить экономическое бронирование, но это требует корректировки налогового кодекса и внедрения сбалансированного механизма. Экономическое бронирование направлено на сохранение ключевых работников, необходимых для поддержания экономики, однако оно не исключает вероятности мобилизации.

Рассматриваются сразу три варианта расширения экономического бронирования. Над их разработкой работают представители Министерства экономики, а депутаты уже обсудили с ними вопросы внедрения, отчетности и возможные последствия принятия такого решения.

Как отметила народный депутат и член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко в интервью 24 Каналу, для запуска процесса необходимо внести изменения в налоговый кодекс. Она также добавила, что окончательные версии этих трех концепций пока остаются неизвестными.

Суть экономического бронирования

Сейчас все зависит от правительства, которое имеет необходимые инструменты для внедрения экономического бронирования. Однако, насколько это правильно и целесообразно, сказать сложно

С одной стороны, очевидно, что для обеспечения ресурсов и возможностей для обороны страны нужна стабильная экономика. Именно поэтому есть необходимость бронировать ценных работников.

С другой стороны, Генеральный штаб, который должен обеспечить потребности армии, особенно в отношении человеческих ресурсов, – отметила народный депутат.

Добавим, что бронирование пока действует для критически важной инфраструктуры, но правительство планирует его расширить. Ключевой аспект, на который нужно обратить внимание, – это как решать вопрос с военнослужащими, которые уже находятся на фронте, но в случае введения новых критериев могут быть включены в ротацию.

«Речь идет не только о ротации критически важных работников, но и о ротации всей армии. Этот вопрос требует правительственной инициативы и разработки соответствующего законодательного механизма, чтобы это решение было справедливым как для экономики, так и для военнослужащих, которые уже почти три года защищают страну», – подчеркнула Галина Васильченко.

Насколько ощутимый эффект будет иметь экономическое бронирование

Пока трудно оценить точное влияние, поскольку данных ни у Министерства экономики, ни у комитета по экономическим вопросам пока нет. Однако однозначно это приведет к дополнительным поступлениям в государственный бюджет.

«Хотелось бы, чтобы это действительно положительно повлияло на экономическую ситуацию и чтобы механизм действовал на основе справедливости», – отметила народный депутат.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что многие критикуют идею экономического бронирования. Однако важно сохранить баланс сил, а также понимать, что экономическое бронирование не является освобождением от службы в армии или возможности мобилизации.

Это лишь временная мера, которая позволяет легально, через уплату налогов, получить бронирование, если вы являетесь критически важным работником. Однако это не исключает возможности мобилизации в случае необходимости.