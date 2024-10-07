Економічному бронюванню бути: проте воно не виключатиме ймовірності мобілізації

Обговорюється можливість розширити економічне бронювання, але це потребує коригування податкового кодексу та впровадження збалансованого механізму. Економічне бронювання спрямоване на збереження ключових працівників, необхідних для підтримки економіки, проте воно не виключатиме ймовірності мобілізації.

Розглядаються одразу три варіанти розширення економічного бронювання. Над їх розробкою працюють представники Міністерства економіки, а депутати вже обговорили з ними питання впровадження, звітності та можливі наслідки прийняття такого рішення.

Як зазначила народна депутатка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко в інтерв’ю 24 Каналу, для запуску процесу необхідно внести зміни до податкового кодексу. Вона також додала, що остаточні версії цих трьох концепцій наразі залишаються невідомими.

Суть економічного бронювання

Зараз все залежить від уряду, який має необхідні інструменти для впровадження економічного бронювання. Однак, наскільки це правильно та доцільно, сказати складно

З одного боку, очевидно, що для забезпечення ресурсів і можливостей для оборони країни потрібна стабільна економіка. Саме тому є необхідність бронювати цінних працівників.

З іншого боку, Генеральний штаб, який повинен забезпечити потреби армії, особливо щодо людських ресурсів, – зазначила народна депутатка.

Додамо, що бронювання наразі діє для критично важливої інфраструктури, але уряд планує його розширити. Ключовий аспект, на який потрібно звернути увагу, – це як вирішувати питання з військовослужбовцями, які вже знаходяться на фронті, але в разі запровадження нових критеріїв можуть бути включені до ротації.

“Мова йде не лише про ротацію критично важливих працівників, але й про ротацію всієї армії. Це питання потребує урядової ініціативи та розробки відповідного законодавчого механізму, щоб це рішення було справедливим як для економіки, так і для військовослужбовців, які вже майже три роки боронять країну”, – підкреслила Галина Васильченко.

Наскільки відчутний ефект матиме економічне бронювання

Поки що важко оцінити точний вплив, оскільки даних ні у Міністерства економіки, ні у комітету з економічних питань наразі немає. Однак однозначно це призведе до додаткових надходжень у державний бюджет.

“Хотілося б, щоб це дійсно позитивно вплинуло на економічну ситуацію та щоб механізм діяв на засадах справедливості,” – зазначила народна депутатка.

Водночас вона звернула увагу на те, що багато хто критикує ідею економічного бронювання. Проте важливо зберегти баланс сил, а також розуміти, що економічне бронювання не є звільненням від служби в армії чи можливості мобілізації.

Це лише тимчасовий захід, який дозволяє легально, через сплату податків, отримати бронювання, якщо ви є критично важливим працівником. Однак це не виключає можливості мобілізації у разі необхідності.