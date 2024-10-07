Чергові зміни у ПДР: за що українським водіям доведеться платити до 1700 грн штрафу
Стара радянська звичка може завдати автомобілістам чималих збитків.
Українцям заборонили мита та ремонтувати свої автомобілі поза спеціально відведеними для цього місцями. Про такі важливі зміни у законодавстві розповів автор каналу «АВТО ПРОЕКТ» Олександр Метоліді. Він пояснив що зекономивши на автомайстерні чи автомийці, водії можуть отримати чималий штраф.
Про заборону проводити обслуговування своїх авто у громадських місцях йдеться у статті 152 КУпАП. Згідно з ним ремонт чи миття автівки на вулицях та прибудинкових територіях, вважатиметься адміністративним правопорушенням. Покаранням за такий проступок буде штраф у сумі від від 850 до 1700 грн, що відповідає 50-100 неоподатковуваним мінімумам.
Варто зазначити, що явище, за яке з українців тепер вимагатимуть штраф, є доволі типовим для нашої країни. Ще з радянських часів чимало автовласників ремонтували машини просто у себе в дворі, намагаючись зекономити на послугах автосервісу. Мили автомобілі також де доведеться – поруч із будинком, чи навіть поблизу водойм та громадських пляжів.
Однак на думку Метоліді така практика не є нормою. Ремонт авто просто на вулиці може створювати дискомфорт оточуючим та навіть нести для них небезпеку. Наприклад ви розбираєте авто у себе в дворі, а на прогулянку саме виходить ваша сусідка із маленькою дитиною. Мастило, бензин та інші технічні рідини можуть витікати з автомобіля, забруднюючи асфальт. Що ж буде, якщо дитина вступить у цю рідину або будь-яким іншим чином увійде з нею в контакт? Це може призвести до серйозного отруєння чи навіть летального випадку.
З огляду на такі ризики автор каналу «АВТО ПРОЕКТ» вважає відповідні зміни до законодавства цілком раціональними. Він порадив водіям прислухатися до нових правил та ремонтувати свої авто на автосервісах, або ж самотужки, але тільки у спеціально відведених для цього місцях. Що ж стосується миття машини, то бажаючі зекономити гроші можуть скористатися автомийками із самообслуговуванням.
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