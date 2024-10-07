Чергові зміни у ПДР: за що українським водіям доведеться платити до 1700 грн штрафу

Українцям заборонили мита та ремонтувати свої автомобілі поза спеціально відведеними для цього місцями. Про такі важливі зміни у законодавстві розповів автор каналу «АВТО ПРОЕКТ» Олександр Метоліді. Він пояснив що зекономивши на автомайстерні чи автомийці, водії можуть отримати чималий штраф.

Про заборону проводити обслуговування своїх авто у громадських місцях йдеться у статті 152 КУпАП. Згідно з ним ремонт чи миття автівки на вулицях та прибудинкових територіях, вважатиметься адміністративним правопорушенням. Покаранням за такий проступок буде штраф у сумі від від 850 до 1700 грн, що відповідає 50-100 неоподатковуваним мінімумам.

Варто зазначити, що явище, за яке з українців тепер вимагатимуть штраф, є доволі типовим для нашої країни. Ще з радянських часів чимало автовласників ремонтували машини просто у себе в дворі, намагаючись зекономити на послугах автосервісу. Мили автомобілі також де доведеться – поруч із будинком, чи навіть поблизу водойм та громадських пляжів.

Однак на думку Метоліді така практика не є нормою. Ремонт авто просто на вулиці може створювати дискомфорт оточуючим та навіть нести для них небезпеку. Наприклад ви розбираєте авто у себе в дворі, а на прогулянку саме виходить ваша сусідка із маленькою дитиною. Мастило, бензин та інші технічні рідини можуть витікати з автомобіля, забруднюючи асфальт. Що ж буде, якщо дитина вступить у цю рідину або будь-яким іншим чином увійде з нею в контакт? Це може призвести до серйозного отруєння чи навіть летального випадку.

З огляду на такі ризики автор каналу «АВТО ПРОЕКТ» вважає відповідні зміни до законодавства цілком раціональними. Він порадив водіям прислухатися до нових правил та ремонтувати свої авто на автосервісах, або ж самотужки, але тільки у спеціально відведених для цього місцях. Що ж стосується миття машини, то бажаючі зекономити гроші можуть скористатися автомийками із самообслуговуванням.