Деякі вчителі в Україні заробляють по 60 000 грн: все залежить від предмета

Професія вчителя в Україні через низький заробіток давно не вважається престижно. Та виявляється, що за викладання деяких предметів українські вчителі можуть отримувати до 60 000 грн в місяць.

Йдеться про вчителів англійської мови. Попит на таких спеціалістів на українських кадрових порталах зараз просто зашкалює. Ось які умови та зарплатню пропонують «англійцям».

Викладач у мовну онлайн-школу

На даній вакансії вимагається знання англійської на рівні B2-C2. Платити ж готові від 10 000 до 40 000 грн, в залежності від кількості проведених занять.

Вчитель англійської в освітню компанію

На цій посаді спеціалісту потрібно буде працювати з корпоративними клієнтами. Відповідно від претендента вимагається щонайменше 1-річний досвід роботи у цьому сегменті, а також рівень володіння мовою не нижче С1. Зарплатня – від 20 000 до 40 000 грн.

Викладач школи іноземних мов

Тут платити готові від 35 000 до 60 000 грн. Але й вимоги до кандидатів досить високі: рівень володіння англійською C1-C2 та наявність Міжнародного сертифікату з англійської мови.

В Україні дефіцит далекобійників

Статистика українських кадрових порталів свідчить про те, що в Україні зараз катастрофічно не вистачає працівників транспортно-логістичною сфери, зокрема водіїв. Станом на сьогодні дефіцит становить близько 50%.

Йдеться переважно про водіїв фур та громадського транспорту. Загалом на кадрових ресурсах України простоюють від 16 до 20 тис. вакансій для таких працівників. Не знаходять відгуку навіть високооплачувані пропозиції для водіїв-міжнародників, яким готові платити до 110 000 грн.

Причиною виникнення такої проблеми є загальна мобілізація. І хоч в Україні вже запустили пілотний проект підготовки жінок-далекобійниць, закрити усі вакансії за рахунок водійок прекрасної статі наразі не видається можливим. Проте така ініціатива точно змінить ставлення суспільства до жінок за кермом та підвищить їх шанси на високооплачувану роботу.