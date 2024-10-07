Українцям знову перерахують оплату за доставку газу: які сюрпризи чекають на нас у платіжках

В Україні вже з січня 2025-го перерахують вартість доставки газу. Під час визначення нової суми врахують споживання газу за попередній газовий рік. При цьому сам тариф на доставку газу не зміниться. Його в Україні «заморозили» аж до кінця війни.

Від чого залежить тариф на доставку газу?

Плата за розподіл та доставку газу – це по суті кошти, які йдуть на утримання і обслуговування газових мереж, ліквідацію можливих аварій, роботу диспетчерів та інших фахівців, що підтримують роботу газової інфраструктури. Тож чим більша газова мережа та чим менше споживачів, які нею користуються, тим вищий тариф за доставку газу.

Наприклад у Києві, де висока густота населення, тариф на доставку газу – всього лише 0,384 грн. Тим часом у Чернівецькій області через велику площу газопроводів та значно меншу кількість споживачів тариф за доставку становить аж 2,388 грн. Тож у той час як киянин за 200 кубів «доставленого» газу платить 76,8 грн, з мешканця села чи містечка у Чернівецькій області беруть у 6,2 рази більше.

Як відбуватиметься перерахунок цін з 1 січня 2025 року?

Вартість доставки газу українцям перерахують відштовхуючись від об’єму «блакитного палива», доставленого за минулий газовий рік – з 1 жовтня 2022-го до 30 вересня 2023 року. Наприклад ви проживаєте на Київщині й за попередній газовий рік ваша родина спожила 1100 кубометрів газу. Середньомісячне споживання становить 91,6 кубів, тож за діючим тарифом на доставку газу вам потрібно буде платити по 163,9 грн в місяць протягом усього наступного року.

Варто зазначити, що правильно визначити суму за доставку газу оператори газорозподільчих мереж можуть лише знаючи ваші дані про споживання газу. Саме тому українцям наголошують на необхідності вчасного подання показів лічильників. Інакше газовики користуватимуться усередненими значеннями, що можуть бути значно вищими за фактичні.