Нацбанк виведе з обігу частину монет: які копійки можна буде викинути

Національний банк України прийняв рішення щодо вилучення з обігу деяких монет. Зникнути з гаманців українців повинні копійки низки номіналів, випущені до 2003 року. Вилучення з обігу застарілих грошових знаків на думку регулятора посприяє оптимізація номінального ряду.

Які монети зникнуть з обігу?

У Нацбанку перелічили, які саме номінали копійок, викарбуваних до 2003 року, планують вивести з обігу. До цього переліку входять:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Однак українцям не варто хвилюватися, що всі ці монети одного дня перестануть приймати у магазинах. Перелічені монети не втратять своєї номінальної цінності до кінця війни та ще протягом трьох місяців після відміни воєнного стану. Їх можна буде використовувати для придбання товарів та оплати послуг, а також обмінювати на грошові знаки інших номіналів. Тож викидати старі копійки точно не потрібно.

Наразі відомо, що застарілих монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок обігу ще залишається близько 7,2 млрд. Тож їх виведення з ужитку відбуватиметься поступово і триватиме точно не один рік.

Продати старі копійки втридорога не вийде

Навіть враховуючи, що монети, які НБУ збирається вивести з обігу, були випущені понад 20 років тому, розбагатіти на них не вдасться. Як зазначив редактор профільного порталу «Монети-Ягідки» Віталій Ткач, всі ці монети були викарбувані із цілком звичайних металів та у великій кількості. Тож навіть через 100 років вони не складатимуть великої цінності для колекціонерів.

Віталій Ткач пояснив, що в нумізматичних колах популярністю користуються лише рідкісні екземпляри, випущені невеликими тиражами, а також срібні чи золоті монети. Хоча нерідко за великі гроші продають і копійки за помітним браком, наприклад однаковими аверсом та реверсом, або ж різними роками випуску на аверсі та гурті монети.