Шеф-кухар поділився авторським рецептом котлет із вівсянки: каже, що смачніші від м’ясних

Дуже багато господинь, які стикаються з частим приготуванням їжі, скаржаться на те, що в них вже не вистачає фантазії щоразу придумувати різноманітні страви, Мовляв, одне й те ж їсти набридає, а на якісь делікатеси не завжди вистачає грошей. Проте, ситно, смачно, а головне оригінально поїсти можна навіть з найпростіших інгредієнтів. Наприклад, з вівсянки. Більшість звикли, що це всього лиш каша, якою можна поснідати. Однак, відомий шеф-кухар спростовує цей міф. Він готує з вівсянки смачні котлети, які з його слів, нічим не поступаються традиційним м’ясним.

Що потрібно для приготування котлет?

Для того, щоб приготувати котлети з вівсянки нам знадобиться:

Один стакан вівсяних пластівців. Два стакани курячого бульйону. Одне яйце. Одна картоплина. Дві цибулини. Перець та сіль на свій смак.

Щоб приготувати котлети слідуйте наступній інструкції.

Розігрійте бульйон майже до стану окропу та залийте ним вівсяні пластівці. Залиште їх на 30-40 хвилин, щоб вони добре увібрали в себе вологу. Також пластівці повинні сильно збільшитися в розмірі, а бульйону повинно майже не залишитися. Візьміть картоплю та цибулю, почистіть їх та натріть на дрібній терці. Їх консистенція має бути майже, як пюре. Замість терки можна використовувати блендер. Потім додайте картоплю з цибулею до вівсянки з бульйоном і ще раз перетріть все у блендері. Додайте до цієї маси яйце та спеції й ретельно вимішайте.

Далі потрібно надати масі форму котлеток, такого розміру, як ви зазвичай робите з м’яса. Можна посмажити їх на сковороді з використанням олії, але смачніше буде, якщо ви їх запечете у духовці. За 5 хвилин до готовності посипте котлетки твердим потертим сиром, щоб вони були ще смачнішими.