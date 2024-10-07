Шеф-кухар поділився авторським рецептом котлет із вівсянки: каже, що смачніші від м’ясних
Дуже багато господинь, які стикаються з частим приготуванням їжі, скаржаться на те, що в них вже не вистачає фантазії щоразу придумувати різноманітні страви, Мовляв, одне й те ж їсти набридає, а на якісь делікатеси не завжди вистачає грошей. Проте, ситно, смачно, а головне оригінально поїсти можна навіть з найпростіших інгредієнтів. Наприклад, з вівсянки. Більшість звикли, що це всього лиш каша, якою можна поснідати. Однак, відомий шеф-кухар спростовує цей міф. Він готує з вівсянки смачні котлети, які з його слів, нічим не поступаються традиційним м’ясним.
Що потрібно для приготування котлет?
Для того, щоб приготувати котлети з вівсянки нам знадобиться:
- Один стакан вівсяних пластівців.
- Два стакани курячого бульйону.
- Одне яйце.
- Одна картоплина.
- Дві цибулини.
- Перець та сіль на свій смак.
Щоб приготувати котлети слідуйте наступній інструкції.
- Розігрійте бульйон майже до стану окропу та залийте ним вівсяні пластівці. Залиште їх на 30-40 хвилин, щоб вони добре увібрали в себе вологу. Також пластівці повинні сильно збільшитися в розмірі, а бульйону повинно майже не залишитися.
- Візьміть картоплю та цибулю, почистіть їх та натріть на дрібній терці. Їх консистенція має бути майже, як пюре. Замість терки можна використовувати блендер.
- Потім додайте картоплю з цибулею до вівсянки з бульйоном і ще раз перетріть все у блендері.
- Додайте до цієї маси яйце та спеції й ретельно вимішайте.
Далі потрібно надати масі форму котлеток, такого розміру, як ви зазвичай робите з м’яса. Можна посмажити їх на сковороді з використанням олії, але смачніше буде, якщо ви їх запечете у духовці. За 5 хвилин до готовності посипте котлетки твердим потертим сиром, щоб вони були ще смачнішими.
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