Эксперты назвали 3 места в квартире, где категорически нельзя оставлять смартфон: последствия будут ужасные

В каждой квартире есть места, где смартфон может оказаться под угрозой. Не рискуйте своим гаджетом, избегайте этих зон! Если вы все же забудете об этом правиле, последствия могут быть неприятными: от простой поломки до более серьезных проблем, таких как возгорание. Берегите себя и своих близких, кладите телефон только на безопасные поверхности.

Предлагаем узнать, какие места в квартире слишком опасны для смартфона или планшета.

Батареи и обогреватели

Разогретая батарея или обогреватель – не лучшие соседи для вашего смартфона. Высокая температура может перегрузить устройство и вывести его из строя. В худшей ситуации это может привести к взрыву аккумулятора.

Подушки

Никогда не кладите смартфон на мягкие поверхности, особенно на подушку. Во время зарядки гаджет сильно нагревается, а мягкие материалы, такие как подушка, препятствуют отводу тепла. Это может привести к перегреву аккумулятора, его деформации и даже взрыву. Кроме того, если телефон окажется под подушкой, это может привести к пожару.

Подоконник

Не превращайте подоконник в место для пыток вашего смартфона. Прямые солнечные лучи – это настоящий враг для экрана. Под их воздействием экран может перегреться, а пиксели – выгореть. В результате вы получите поврежденное устройство с неравномерной подсветкой. Берегите свой гаджет – выбирайте тень для зарядки и использования смартфона.

Кроме того не стоит оставлять телефон на улице в жаркие дни. Так часто делают владельцы частных домов. Смартфон лучше всего оставлять в помещении с нормальной, комнатной температурой. То же касается и пользования смартфоном на улице в морозные дни. Если нет острой необходимости, то проверку сообщений лучше отложить. Пользуйтесь смартфоном в помещении, а переносите в кармане, а не сумочке. Так температура устройства будет более-менее стабильной и смартфон будет в безопасности.