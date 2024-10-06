Експерти назвали 3 місця в квартирі, де категорично не можна залишати смартфон: наслідки будуть жахливі

У кожній квартирі є місця, де смартфон може опинитися під загрозою. Не ризикуйте своїм гаджетом, уникайте цих зон! Якщо ви все ж таки забудете про це правило, наслідки можуть бути неприємними: від простої поломки до більш серйозних проблем, таких як загоряння. Бережіть себе та своїх близьких, кладіть телефон тільки на безпечні поверхні.

Пропонуємо дізнатися, які місця в квартирі є надто небезпечними для смартфона чи планшета.

Батареї та обігрівачі

Розігріта батарея чи обігрівач — не найкращі сусіди для вашого смартфона. Висока температура може перевантажити пристрій і вивести його з ладу. За найгіршої ситуації, це може призвести до вибуху акумулятора.

Подушки

Ніколи не кладіть смартфон на м’які поверхні, особливо на подушку. Під час зарядки гаджет сильно нагрівається, а м’які матеріали, такі як подушка, перешкоджають відведенню тепла. Це може призвести до перегріву акумулятора, його деформації і навіть вибуху. Крім того, якщо телефон опиниться під подушкою, це може призвести до пожежі.

Підвіконня

Не перетворюйте підвіконня на місце для тортур вашого смартфона. Прямі сонячні промені — це справжній ворог для екрана. Під їхнім впливом екран може перегрітися, а пікселі — вигоріти. У результаті ви отримаєте пошкоджений пристрій з нерівномірним підсвічуванням. Бережіть свій гаджет – обирайте тінь для заряджання і використання смартфона.

Крім того не варто залишати телефон на вулиці в спекотні дні. Так часто роблять власники приватних будинків. Смартфон найкраще залишати в приміщенні з нормальною, кімнатною температурою. Те саме стосується і користування смартфоном на вулиці в морозні дні. Якщо немає гострої потреби, то перевірку повідомлень краще відкласти. Користуйтеся смартфоном в приміщенні, а переносьте в кишені, а не сумочці. Так температура пристрою буде більш-менш стабільною і смартфон буде в безпеці.