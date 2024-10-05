Придется изменить рацион: В Украине стремительно подорожал популярный овощ

Украинские тепличные хозяйства на этой неделе существенно повысили цены на огурцы. Как сообщают эксперты EastFruit, причиной такого роста стало ограниченное предложение овощей на рынке. По состоянию на 27 сентября стоимость килограмма тепличных огурцов колебалась от 45 до 60 гривен (1,09-1,46 доллара США), что на 12% превышает показатели предыдущей недели.

Причины

Основной причиной роста цен на огурцы стало значительное сокращение предложения на рынке. Причин две. Первая – завершение сезона сбора огурцов из открытого грунта. Вторая – неблагоприятные погодные условия. Вторая повлияло на урожайность в теплицах. Поэтому сейчас на рынке возник определенный дефицит продукции.

Цены на тепличные огурцы в Украине претерпели значительный рост по сравнению с прошлым годом, удвоившись в среднем. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение цен из-за устойчивого высокого спроса на эту продукцию.

Добавим, что такое явление является сезонным, поэтому следует выбирать что-то из сезонных овощей. Например, сделать запас моркови и капусты. Они прекрасно хранятся даже в квартире. Причем хранить эти овощи можно не только в холодильнике, но и на балконе.

Если речь идет об огурцах, то сейчас их лучше покупать осторожнее. Все чаще на полках супермаркетов будут заявляться импортные тепличные огурцы. В таких овощах может быть повышенный уровень нитратов.

Чрезмерное потребление нитратов может негативно повлиять на здоровье, особенно на детей и людей с хроническими заболеваниями. Нитраты могут превращаться в организме в нитриты, которые являются канцерогенами. Кроме того, они могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А если речь идет о детях младшего школьного возраста и домашних животных, то употребление ими чрезмерного количества нитратов может закончиться тяжелым отравлением или даже смертью.

Поэтому лучше избежать лишнего риска. Выбирайте сезонные овощи и получайте от них только пользу.