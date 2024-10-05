Популярна послуга стане безкоштовною: Нова пошта повідомила важливу новину

“Нова пошта” запровадила важливу зміну. Відтепер клієнти можуть повертати посилки без будь-яких додаткових витрат.

Раніше відправник мав сплачувати комісію у розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у випадку відмови одержувача від її отримання. Ця вимога днями була скасована. Таким чином, “Нова пошта” прагне зробити свої послуги більш зручними та доступними для клієнтів, особливо для тих, хто займається онлайн-торгівлею та часто стикається з поверненням товарів.

За даними компанії, щомісяця клієнти повертають близько 1,3 млн посилок, і раніше витрати на їх повернення складали близько 9,4 млн грн. Скасування комісії дозволить значно зменшити фінансове навантаження на відправників.

Вартість доставки зросте

Але це лише одна сторона медалі. Паралельно Нова пошта повідомила про здорожчання вартості доставки.

З 1 жовтня “Нова пошта” оновила тарифну сітку. Вартість доставки документів зросла на 10 грн і тепер становить 65 грн по всій Україні.

Доставка посилок до 2 кг між відділеннями та поштоматами по місту (Локал) здорожчала на 10 грн – до 60 грн. Крім того:

посилок до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн;

до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Вартість доставки посилок до 2 кг Україною збільшилася на 10 грн – до 80 грн. А крім того:

до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Для вантажів, що перевищують 30 кілограмів, “Нова пошта” запровадила новий підхід до розрахунку вартості доставки. Тепер вартість таких відправлень визначається з урахуванням їхньої ваги: за кожен кілограм понад 30 кг до тарифу додається 0,5 гривні при доставці у межах населеного пункту та 1 гривня при доставці по Україні.

Безкоштовні послуги НП

Компанія надає клієнтам широкий спектр безкоштовних послуг. Зокрема, ви можете безкоштовно повернути товар продавцю, якщо він вам не підійшов. Також, якщо ви змінили плани щодо отримання посилки, ви можете безкоштовно переадресувати її в інше відділення по Україні, але тільки поки плсилка не приїхала до пункту призначення. Крім того, компанія пропонує безкоштовне пакування ваших відправлень у фірмові пакети вагою 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг або конверти для документів.