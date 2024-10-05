Популярная услуга станет бесплатной: Новая почта сообщила важную новость

«Новая почта» ввела важное изменение. Отныне клиенты могут возвращать посылки без каких-либо дополнительных расходов.

Ранее отправитель должен был платить комиссию в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки в случае отказа получателя от ее получения. Это требование на днях было отменено. Таким образом, «Новая почта» стремится сделать свои услуги более удобными и доступными для клиентов, особенно для тех, кто занимается онлайн-торговлей и часто сталкивается с возвратом товаров.

По данным компании, ежемесячно клиенты возвращают около 1,3 млн посылок, и ранее расходы на их возврат составляли около 9,4 млн грн. Отмена комиссии позволит значительно уменьшить финансовую нагрузку на отправителей.

Стоимость доставки возрастет

Но это лишь одна сторона медали. Параллельно Новая почта сообщила о подорожании стоимости доставки.

С 1 октября «Новая почта» обновила тарифную сетку. Стоимость доставки документов выросла на 10 грн и теперь составляет 65 грн по всей Украине.

Доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу (Локал) подорожала на 10 грн – до 60 грн. Кроме того:

посылок до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн;

до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Стоимость доставки посылок до 2 кг по Украине увеличилась на 10 грн – до 80 грн. А кроме того:

до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Для грузов, превышающих 30 килограммов, «Новая почта» ввела новый подход к расчету стоимости доставки. Теперь стоимость таких отправлений определяется с учетом их веса: за каждый килограмм свыше 30 кг к тарифу добавляется 0,5 гривны при доставке в пределах населенного пункта и 1 гривна при доставке по Украине.

Бесплатные услуги НП

Компания предоставляет клиентам широкий спектр бесплатных услуг. В частности, вы можете бесплатно вернуть товар продавцу, если он вам не подошел. Также, если вы изменили планы по получению посылки, вы можете бесплатно переадресовать ее в другое отделение по Украине, но только пока посылка не приехала в пункт назначения. Кроме того, компания предлагает бесплатную упаковку ваших отправлений в фирменные пакеты весом 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг или конверты для документов.м