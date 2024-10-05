Не сховається ніхто: податкова анонсувала автоматичний доступ до рахунків українців по стандарту CRS

Міністерство фінансів України повідомило про початок обміну даними про банківські рахунки українців за кордоном. Це робиться з метою оподаткування доходів.

Які дані стануть доступні ДПС

Відтепер Державна податкова служба матиме доступ до інформації про банківські рахунки українців у закордонних фінансових установах. Ці дані будуть автоматично передаватися податковим органам України в рамках міжнародного стандарту CRS. Такий обмін даними дозволить ефективніше контролювати доходи громадян та боротися з ухиленням від сплати податків.

Тепер українська податкова служба отримуватиме інформацію про банківські рахунки українців у закордонних банках. Ці дані включають ім’я власника, його адресу, доходи з рахунку тощо. Це дозволить контролювати доходи громадян і боротися з ухиленням від сплати податків.

Згідно з Національною стратегією доходів, участь України в міжнародному обміні фінансовою інформацією має позитивний вплив на економіку країни. Це сприяє залученню інвестицій, покращує бізнес-клімат та сприяє загальному економічному зростанню, оскільки демонструє готовність України до міжнародного співробітництва та прозорості.

Що це означає для українців

Впровадження стандарту CRS дає змогу українським податковим органам отримати детальну інформацію про фінансові активи українців за кордоном. Це дозволить:

перевірити, чи всі доходи задекларовані в повному обсязі;

виявити приховані доходи і змусити платників податків сплатити всі належні податки;

ефективніше контролювати діяльність українських компаній, які мають бізнес за кордоном;

застосувати нові методи контролю за доходами фізичних осіб.

Впровадження стандарту CRS в Україні є результатом міжнародних зобов’язань і спрямоване на підвищення прозорості податкової системи. Щорічний автоматичний обмін фінансовою інформацією дозволяє ефективно контролювати доходи фізичних і юридичних осіб, виявляти нелегальні фінансові потоки та забезпечувати справедливе оподаткування. Перший етап обміну даними вже успішно завершено 30 вересня цього року А це свідчить про готовність України до міжнародного співробітництва в податковій сфері.