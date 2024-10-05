Не спрячется никто: налоговая анонсировала автоматический доступ к счетам украинцев по стандарту CRS
Министерство финансов Украины сообщило о начале обмена данными о банковских счетах украинцев за рубежом. Это делается с целью налогообложения доходов.
Какие данные станут доступны ГНС
Отныне Государственная налоговая служба будет иметь доступ к информации о банковских счетах украинцев в зарубежных финансовых учреждениях. Эти данные будут автоматически передаваться налоговым органам Украины в рамках международного стандарта CRS. Такой обмен данными позволит эффективнее контролировать доходы граждан и бороться с уклонением от уплаты налогов.
Теперь украинская налоговая служба будет получать информацию о банковских счетах украинцев в зарубежных банках. Эти данные включают имя владельца, его адрес, доходы со счета и тому подобное. Это позволит контролировать доходы граждан и бороться с уклонением от уплаты налогов.
Согласно Национальной стратегии доходов, участие Украины в международном обмене финансовой информацией имеет положительное влияние на экономику страны. Это способствует привлечению инвестиций, улучшает бизнес-климат и способствует общему экономическому росту, поскольку демонстрирует готовность Украины к международному сотрудничеству и прозрачности.
Что это значит для украинцев
Внедрение стандарта CRS позволяет украинским налоговым органам получить подробную информацию о финансовых активах украинцев за рубежом. Это позволит:
- проверить, все ли доходы задекларированы в полном объеме;
- выявить скрытые доходы и заставить налогоплательщиков уплатить все причитающиеся налоги;
- эффективнее контролировать деятельность украинских компаний, которые имеют бизнес за рубежом;
- применить новые методы контроля за доходами физических лиц.
Внедрение стандарта CRS в Украине является результатом международных обязательств и направлено на повышение прозрачности налоговой системы. Ежегодный автоматический обмен финансовой информацией позволяет эффективно контролировать доходы физических и юридических лиц, выявлять нелегальные финансовые потоки и обеспечивать справедливое налогообложение. Первый этап обмена данными уже успешно завершен 30 сентября этого года А это свидетельствует о готовности Украины к международному сотрудничеству в налоговой сфере.
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