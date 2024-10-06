Українка втратила десятки тисяч гривень через неуважність на OLX

Шахраї не дрімають! Черговий доказ цього – інцидент на Кам’янеччині, де 64-річна жінка втратила 40 тисяч гривень через довірливість. Зловмисники надіслали їй шкідливе посилання, яке дозволило отримати доступ до її банківської картки.

Поліція розшукує шахраїв та закликає громадян бути обережними і ніколи не передавати свої персональні дані та реквізити картки незнайомцям.

Деталі

Мешканка Кам’янця-Подільського розмістила оголошення про продаж свого будинку на одному з популярних сайтів. Незабаром їй надійшла пропозиція від потенційного покупця, який проявив зацікавленість нерухомістю. Після обговорення всіх умов угоди, покупець погодився придбати будинок та запропонував внести авансовий платіж.

“Замість прямого переказу коштів на рахунок продавчині, зловмисник спробував обдурити жінку, надіславши їй фішингове посилання. Це посилання нібито мало забезпечити безпечну транзакцію, але насправді було пасткою. Перейшовши за ним, жінка потрапила на фальшивий сайт, де її попросили ввести конфіденційні дані банківської картки: номер, CVV-код та одноразовий пароль з SMS. Отримавши цю інформацію, шахраї здійснили несанкціоноване списання 40 тисяч гривень з її рахунку”, — про це повідомили в поліції.

Ще одна кам’янчанка, 68-річна жителька Слобідсько-Кульчієвецької громади, стала жертвою шахраїв. Зловмисники повідомили їй про нібито затримання доньки поліцією через випадкове пошкодження телефона клієнта в магазині та вимагали гроші за її звільнення.

Переживаючи за доньку, жінка поспішила виконати вимоги шахрая та переказала йому 24 тисячі гривень. Лише згодом, зв’язавшись з донькою, вона з’ясувала, що це була шахрайська схема і жодних проблем не було.

І це далеко не все. Шахраї вкотре активізувалися та пропонують українцям легку роботу з хорошою оплатою. В результаті просять внести страховий платіж — кілька сотень гривень. Вони сподіваються, що за невелику суму громадяни не будуть звертатися до поліції. Якщо ви стали жертвою шахраїв звертайтеся до правоохоронців та скаржтеся у банк, який видав картку шахрая. Ті повинні заблокувати рахунок шахраїв. Вам же потрібно лише надати докази, наприклад, скріншоти переписок.