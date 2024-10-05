Доведеться змінити раціон: В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Українські тепличні господарства цього тижня суттєво підвищили ціни на огірки. Як повідомляють експерти EastFruit, причиною такого зростання стала обмежена пропозиція овочів на ринку. Станом на 27 вересня вартість кілограма тепличних огірків коливалася від 45 до 60 гривень (1,09-1,46 долара США), що на 12% перевищує показники попереднього тижня.

Причини

Основною причиною зростання цін на огірки стало значне скорочення пропозиції на ринку. Причин дві. Перша — завершення сезону збору огірків з відкритого ґрунту. Друга — несприятливі погодні умови. Друга вплинуло на врожайність у теплицях. Тож зараз на ринку виник певний дефіцит продукції.

Ціни на тепличні огірки в Україні зазнали значного зростання порівняно з минулим роком, подвоївшись у середньому. Аналітики прогнозують подальше підвищення цін через стійкий високий попит на цю продукцію.

Додамо, що таке явище є сезонним, тож слід обирати щось із сезонних овочів. Наприклад, зробити запас моркви та капусти. Вони чудово зберігаються навіть в квартирі. Причому зберігати ці овочі можна не тільки в холодильнику, але й на балконі.

Якщо йдеться про огірки, то зараз їх краще купувати обережніше. Все частіше на полицях супермаркетів будуть заявлятися імпортні тепличні огірки. В таких овочах може бути підвищений рівень нітратів.

Надмірне споживання нітратів може негативно вплинути на здоров’я, особливо на дітей та людей з хронічними захворюваннями. Нітрати можуть перетворюватися в організмі на нітрити, які є канцерогенами. Крім того, вони можуть призвести до розвитку серцево-судинних захворювань. А якщо йдеться про дітей молодшого шкільного віку та домашніх тварин, то вживання ними надмірної кількості нітратів може закінчитися важким отруєнням чи навіть смертю.

Тож краще уникнути зайвого ризику. Обирайте сезонні овочі та отримуйте від них тільки користь.