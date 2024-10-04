Специалист назвал 5 ошибок, которые не дают вам выспаться

Сон — это неотъемлемая часть здоровой жизни. Постоянный недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Многие люди страдают от бессонницы из-за привычек перед сном. Чтобы хорошо выспаться, стоит отказаться от гаджетов, тяжелой пищи и стресса перед сном. Но это не все. Специалисты называют 5 худших поступков перед сном.

Пользоваться смартфоном или планшетом

Смартфон — враг качественного сна. Синий свет, излучаемый экраном, вмешивается в наши биологические часы и подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

Социальные сети и сообщения создают искусственное возбуждение, затрудняя засыпание. Чтобы хорошо выспаться, откажитесь от гаджетов по крайней мере за час до сна. Замените их на расслабляющие занятия: чтение книги, теплую ванну или медитацию.

Ссоры и споры

Конфликты с близкими — это эмоциональные качели, которые мешают заснуть. Злость, обида, разочарование – все эти чувства не дают мозгу расслабиться. Лучше отложите важные разговоры на утро, когда вы будете более спокойными.

То же касается и соцсетей, не спорьте вечером, а тем более с незнакомцами.

Делать зарядку

Зарядка вечером – это как выпить кофе перед сном. Сердце бьется быстрее, мышцы напряжены, а сон никак не хочет приходить. Планируйте тренировки на утро, чтобы чувствовать себя бодрыми весь день. Или же занимайтесь спортом минимум за 3-4 часа до сна.

Курение и употребление алкоголя

Курение и алкоголь – враги спокойного сна. Эти вредные привычки нарушают сон, делая его поверхностным и тревожным. Если вы не можете отказаться от сигарет, то хотя бы делайте это за два часа до сна.

Переедание

Поздние сытные ужины — враг стройной фигуры и здорового сна. Переедание перед сном нагружает желудок и мешает организму отдохнуть. Старайтесь не есть за 2-4 часа до сна. И лучше съешьте на ужин что-то «легкое» — салат или йогурт.