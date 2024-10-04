Спеціаліст назвав 5 помилок, які не дають вам виспатися

Сон – це невід’ємна частина здорового життя. Постійний недосип може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Багато людей страждають від безсоння через звички перед сном. Щоб добре виспатися, варто відмовитися від гаджетів, важкої їжі та стресу перед сном. Але це не все. Спеціалісти називають 5 найгірших вчинків перед сном.

Користуватися смартфоном чи планшетом

Смартфон — ворог якісного сну. Синє світло, що випромінює екран, втручається в наш біологічний годинник та пригнічуючи вироблення мелатоніну – гормону сну.

Соціальні мережі та повідомлення створюють штучне збудження, ускладнюючи засинання. Щоб добре виспатися, відмовтеся від гаджетів принаймні за годину до сну. Замініть їх на розслаблюючі заняття: читання книги, теплу ванну або медитацію.

Сварки та суперечки

Конфлікти з близькими — це емоційні гойдалки, які заважають заснути. Злість, образа, розчарування — всі ці почуття не дають мозку розслабитися. Краще відкладіть важливі розмови на ранок, коли ви будете більш спокійними.

Те саме стосується і соцмереж, не сперечайтеся ввечері, а тим більше з незнайомцями.

Робити зарядку

Зарядка ввечері – це як випити каву перед сном. Серце б’ється швидше, м’язи напружені, а сон ніяк не хоче приходити. Плануйте тренування на ранок, щоб відчувати себе бадьорими весь день. Або ж займайтеся спортом щонайменше за 3-4 години до сну.

Куріння та вживання алкоголю

Куріння та алкоголь – вороги спокійного сну. Ці шкідливі звички порушують сон, роблячи його поверхневим і тривожним. Якщо ви не можете відмовитися від сигарет, то хоча б робіть це за дві години до сну.

Переїдання

Пізні ситні вечері – ворог стрункої фігури та здорового сну. Переїдання перед сном навантажує шлунок і заважає організму відпочити. Старайтеся не їсти за 2-4 години до сну. І краще з’їжте на вечерю щось “легке” — салат чи йогурт.