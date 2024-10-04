ВПО можуть отримати великі продуктові набори: реєстрація не потрібна

В Україні й надалі продовжує проживати велика кількість осіб зі статусом ВПО. Всі вони час від часу можуть розраховувати на різноманітну допомогу. Це як грошові виплати, так і продуктові набори. Здебільшого, щоб отримати будь-який з видів допомоги, потрібно подати заявку, пройти реєстрацію, отримати погодження вашої заявки й лише тоді очікувати на допомогу. Однак цього разу все буде максимально спрощено. Внутрішньо переміщені особи можуть просто прийти й забрати продуктовий набір. Щоправда, стосується це лише тих ВПО, які поселилися у Запоріжжі.

Допомогу надає Міський центр допомоги в Запоріжжі

Однією з обов’язкових умов для отримання допомоги є те, що ви раніше не отримували продуктові набори від цієї організації. Якщо не отримували, проживаєте у Запоріжжі та маєте статус ВПО, то можете приходити й забирати свої набори. Приходити можна з понеділка по четвер з 9:00 до 13:00. Організація знаходиться за адресою: вулиця Незалежної України, 51. Також ви можете зателефонувати в організацію для уточнюючих запитань. Телефон: 0661832030.

Що ще відомо про допомогу для ВПО?

Наразі у багатьох регіонах, які граничать з Росією, або знаходяться близько до лінії фронту надають допомогу у вигляді твердого палива. Це робиться для того, аби людям було легше пережити зиму, особливо в умовах, якщо почнуть вимикати світло. Щоб дізнатися, чи є у вашому регіоні така допомога, та яким сім’ям її надають, йдіть до місцевих військових адміністрацій, чи органів місцевого управління.

Щодо загальної ситуації з виплатами для ВПО, то наразі вони незмінні. Всі дорослі можуть отримувати по 2000 гривень у місяць, а неповнолітні та люди з інвалідністю по 3000 у місяць. Ті родини, чий дохід вважається високим (на кожного члена припадає понад 9000 гривень) автоматично втрачають право на соціальну допомогу.