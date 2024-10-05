Это нужно знать всем военнообязанным: Кабмин обновил условия бронирования в Дії

Кабинет Министров Украины изменил алгоритм бронирования военнообязанных через веб-портал «Дія». Узнайте об актуальных изменениях первыми.

Что нужно знать

Постановление Кабмина №1125 от 1 октября «О внесении изменений в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг» было опубликовано на официальном правительственном портале.

Изменения в законодательстве предусматривают, что бронирование возможно исключительно для военнообязанных, которые стоят на воинском учете в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях.

Кроме основной информации, для оформления бронирования нужно указать:

номер и серию военного билета (или другого документа, подтверждающего воинский учет);

военную специальность по документам;

дату последней проверки и уточнения данных воинского учета.

Если проверка данных военнообязанного прошла успешно, его автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия отсрочки. Это происходит при условии, что лицо:

находится на воинском учете и имеет при себе военный билет (бумажный или электронный);

своевременно обновило свои данные в воинском учете;

не находится в розыске правоохранительных органов.

Несмотря на внедрение новой, упрощенной процедуры бронирования работников критических предприятий через портал «Дія» в июне 2024 года, некоторые территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжают требовать от работодателей дополнительных документов. В частности, ТЦК и СП требуют подавать выписку из приказа Минэкономики о бронировании, даже несмотря на то, что новая процедура в «Дії» не предусматривает такого подхода.

А тем временем в Украине начали обсуждать возможность снижения призывного возраста. Причем не на два года, как это было раньше, когда возраст снизили с 27 до 25, а сразу на пять лет. Пока это лишь предположение, но уже через несколько месяцев могут произойти изменения. Сейчас на фронте слишком много мужчин в возрасте 40-50 лет. Они физически истощены, у многих хронические заболевания. Поэтому сейчас правительство серьезно рассматривает возможность снижения призывного возраста. Заметим, все это пока только на этапе обсуждений.