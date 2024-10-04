ВПЛ могут получить большие продуктовые наборы: регистрация не требуется

В Украине продолжает проживать большое количество лиц со статусом ВПЛ. Все они иногда могут рассчитывать на разнообразную помощь. Это как денежные выплаты, так и продуктовые наборы. В основном, чтобы получить любой из видов помощи, нужно подать заявку, пройти регистрацию, получить согласование вашей заявки и только тогда ожидать помощи. Однако на этот раз все будет максимально упрощено. Внутри перемещенные лица могут легко прийти и забрать продуктовый набор. Правда, касается это только тех ВПЛ, которые поселились в Запорожье.

Помощь оказывает Городской центр помощи в Запорожье

Одним из обязательных условий получения помощи является то, что вы ранее не получали продуктовые наборы от этой организации. Если не получали, проживаете в Запорожье и имеете статус ВПЛ, то можете приходить и забирать свои наборы. Приходить можно с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00. Организация находится по адресу: улица Независимой Украины, 51. Также вы можете позвонить по телефону в организацию для уточняющих вопросов. Телефон: 0661832030.

Что еще известно о помощи для ВПЛ?

В настоящее время во многих регионах, граничащих с Россией, или находящихся близко к линии фронта, оказывают помощь в виде твердого топлива. Это делается для того, чтобы людям было легче пережить зиму, особенно в условиях, когда начнут выключать свет. Чтобы узнать, есть ли в вашем регионе такая помощь, и каким семьям ее оказывают, идите в местные военные администрации или органы местного управления.

Что касается общей ситуации с выплатами для ВПЛ, то они неизменны. Все взрослые могут получать по 2000 в месяц, а несовершеннолетние и люди с инвалидностью по 3000 в месяц. Те семьи, чей доход считается высоким (на каждого члена приходится более 9000 гривен), автоматически теряют право на социальную помощь.