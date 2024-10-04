В ПФУ повідомили важливу інформацію щодо жовтневих пенсійних виплат на карту

Кожного місяця до 25 числа включно українські пенсіонери можуть отримати свої пенсійні виплати. У кожного пенсіонера є приблизна дата, коли він отримує виплату й щомісяця вона повторюється. В ПФУ кажуть, що кошти відправляють на рахунки банків або Укрпошти завжди в перших числах місяця. У жовтні це було зроблено 2 числа. А от коли банки та Укрпошта доставлять гроші пенсіонерам — це вже від них не залежить. Також, як показує практика, пенсіонери, які отримують гроші на банківські рахунки, завжди отримують їх швидше ніж ті, хто чекає на листоношу, або ж приходить за грішми на поштове відділення.

Кому гроші можуть затримувати?

Як зазначено вище, ПФУ перерахував у жовтні кошти у повному обсязі і їх вистачить для оплати пенсій всім пенсіонерам. Однак, якщо ви отримуєте гроші через Укрпошту, а тим паче проживаєте у сільській місцевості, то вам кошти можуть прийти з затримкою. Укрпошта пояснює це тим, що наразі у їхньому штаті дуже великий брак листонош.

Проте хвилюватися не варто, пенсії точно отримають абсолютно всі, хто на них претендує.

Для пенсіонерів є й невтішні новини

Пенсії виплачуватимуть, але не збільшуватимуть. Принаймні такий прогноз вже озвучено на 2025 рік. В Уряді кажуть, що на соціалку в бюджет закладено менше коштів ніж у поточному 2024 році. Саме через це було прийнято рішення заморозити розмір мінімальних пенсій на весь 2025 рік. Це означає, що попри інфляцію та ріст цін пенсії не збільшуватимуться й залишатимуться на рівні приблизно 2300 гривень. Експерти кажуть, що це надзвичайно погано, адже люди стануть ще біднішими й дехто не зможе собі купити навіть речей першої потреби, наприклад, медикаментів, чи деяких продуктів. В Уряді кажуть, що за умови появи в бюджеті вільних коштів, заморозку пенсій можуть скасувати.