Квашеная капуста подходит не всем: кому следует есть ее с осторожностью

Есть мнение, что квашеная капуста и другие соления – это невероятно полезно, ведь в них содержится много йода и других полезных микроэлементов. Это так, но только для людей, у которых нет ряда проблем со здоровьем. Для тех, у кого, например, гастрит, квашеная капуста – это настоящее табу. Все потому, что в ней содержится много кислоты, которая негативно влияет на слизистую желудка. Иногда, съев даже очень небольшую порцию капусты, можно получить боли в желудке и обострение гастрита. Какие еще проблемы со здоровьем может провоцировать квашеная капуста?

Осторожными следует быть гипертоникам

При приготовлении квашеной капусты к ней добавляют много соли. Это плохо для людей, имеющих проблемы с почками или часто страдающих высоким артериальным давлением.

«Квашеная капуста может повлечь за собой усиление почечной недостаточности. Любые патологии со стороны почек, сопровождающиеся понижением их функциональной активности, являются противопоказанием. Большие объемы содержащихся в капусте органических кислот усиливают выраженность симптомов», — предупредила врач терапевт Оксана Пузаченко.

Умеренно есть капусту нужно аллергикам

Тем кто часто страдает пищевыми аллергиями, следует осторожно пробовать квашеную капусту и другие продукты, прошедшие брожение. Выделяемые во время него ферменты могут вызвать аллергию. Если вы заметили необычные симптомы, как сыпь или зуд, немедленно прекратите есть капусту и для начала выпейте что-нибудь против аллергии.

Капуста повреждает зубную эмаль

Ну и напоследок, частое употребление квашеной капусты может спровоцировать проблемы с зубами. Кислота, содержащаяся в капусте, негативно влияет на зубную эмаль. После каждого употребления квашеной капусты нужно как минимум тщательно почистить зубы.