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Квашеная капуста подходит не всем: кому следует есть ее с осторожностью

Карел Тетяна04.10.2024
капуста

Есть мнение, что квашеная капуста и другие соления – это невероятно полезно, ведь в них содержится много йода и других полезных микроэлементов. Это так, но только для людей, у которых нет ряда проблем со здоровьем. Для тех, у кого, например, гастрит, квашеная капуста – это настоящее табу. Все потому, что в ней содержится много кислоты, которая негативно влияет на слизистую желудка. Иногда, съев даже очень небольшую порцию капусты, можно получить боли в желудке и обострение гастрита. Какие еще проблемы со здоровьем может провоцировать квашеная капуста?

Осторожными следует быть гипертоникам

При приготовлении квашеной капусты к ней добавляют много соли. Это плохо для людей, имеющих проблемы с почками или часто страдающих высоким артериальным давлением.

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«Квашеная капуста может повлечь за собой усиление почечной недостаточности. Любые патологии со стороны почек, сопровождающиеся понижением их функциональной активности, являются противопоказанием. Большие объемы содержащихся в капусте органических кислот усиливают выраженность симптомов», — предупредила врач терапевт Оксана Пузаченко.

капуста

Умеренно есть капусту нужно аллергикам

Тем кто часто страдает пищевыми аллергиями, следует осторожно пробовать квашеную капусту и другие продукты, прошедшие брожение. Выделяемые во время него ферменты могут вызвать аллергию. Если вы заметили необычные симптомы, как сыпь или зуд, немедленно прекратите есть капусту и для начала выпейте что-нибудь против аллергии.

Капуста повреждает зубную эмаль

Ну и напоследок, частое употребление квашеной капусты может спровоцировать проблемы с зубами. Кислота, содержащаяся в капусте, негативно влияет на зубную эмаль. После каждого употребления квашеной капусты нужно как минимум тщательно почистить зубы.

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Карел Тетяна04.10.2024
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